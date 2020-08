Polacy znają prezydenta i jego ideały. Będzie realizował to, co w kampanii nazywaliśmy "planem Dudy" - tak czwartkowe orędzie Andrzeja Dudy skomentował poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS.

W czwartek prezydent Andrzej Duda został zaprzysiężony na drugą kadencją. Wygłosił również orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, następnie brał udział w mszy świętej oraz przyjął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi RP.

Zastępca rzecznika PiS stwierdził, że Andrzej Duda w swoim wystąpieniu nawiązywał do tematów, które poruszał w trakcie całej kampanii i na których skupi się w trakcie drugiej kadencji.

"To nie są rzeczy w jakiś sposób przełomowe, bo - jak sam mówił - Polacy go znają i znają jego ideały. Mówił o kwestiach opieki zdrowotnej, o lekach dla seniorów, o rodzinie, bezpieczeństwie, rozwoju - o tym wszystkim, co w kampanii nazywaliśmy 'planem Dudy' i to wszystko prezydent będzie realizował" - powiedział Fogiel.

Jako drugą istotną kwestię orędzia prezydenta zastępca rzecznika PiS wskazał łagodzenie nastrojów po kampanii wyborczej.

"W czasie kampanii temperatura sporu politycznego jest wysoka, ale po kampanii musimy wszyscy pamiętać, że mieszkamy w jednym kraju, jesteśmy współobywatelami Polski niezależnie od poglądów" - powiedział wicerzecznik PiS.



"Wielokrotnie prezydent podkreślał, że w Polsce jest miejsce dla każdego, że Polakiem jest ten, który jest lojalny wobec Polski i swoich współobywateli i te spory polityczne nie mogą nam przesłaniać spraw pierwszorzędnej wagi" - dodał Fogiel.