- Deklaruję, że zadbam, aby most w Tczewie stał się filią Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i że ten most wyremontujemy. Obiecywał to pięć lat temu prezydent Andrzej Duda, obietnicy nie dotrzymał - mówił w Tczewie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski w Tczewie /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Trzaskowski, który zorganizował konferencję prasową przy moście w Tczewie, podkreślił, że jest to miejsce symboliczne.

"Równo pięć lat temu prezydent Andrzej Duda stał w tym miejscu i krzyczał bardzo donośnie, że ten most wyremontuje, że podejmuje takie wyzwanie. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda krzyczy równie donośnie na swoich innych wiecach, natomiast niestety, jeżeli chodzi o remont mostu w Tczewie nic się kompletnie nie zmieniło" - zauważył kandydat KO.

Jak wskazał, w liście z Kancelarii Prezydenta Dudy wskazano, że remont wykracza poza możliwości Kancelarii. "Tu dokładnie widać jak działa dzisiejsza władza, obiecuje, pan prezydent (Duda) obiecuje, ale później swoich obietnic nie spełnia, a miał na to pięć lat" - powiedział polityk.

Przekonywał, że takich obietnic jest mnóstwo: pomoc dla frankowiczów, kwota wolna od podatku, emerytury bez podatku. "I te wszystkie obietnice nie zostały spełnione" - zaznaczył Trzaskowski.

"Deklaruję w tym miejscu, że zadbam o to, żeby ten most stał się filią Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i że ten most wyremontujemy, dlatego, że stanowi on olbrzymią wartość historyczną" - zapowiedział Trzaskowski.

Wyraził też nadzieję, że prezydent Andrzej Duda weźmie udział w czwartkowej debacie organizowanej przez telewizję i portale. "Mam nadzieję, że prezydent Duda podejmie to wyzwanie, nie będzie zasłaniał się innymi obowiązkami" - powiedział Trzaskowski. Podkreślił, że debata powinna być "prawdziwą rozmową o prawdziwych problemach".

W poniedziałek Trzaskowski poinformował, że otrzymał zaproszenie na bezpośrednią debatę z Andrzejem Dudą przed II turą wyborów prezydenckich, która miałaby się odbyć 2 lipca; organizować chcą ją wspólnie TVN, TNV24, ONET i WP.