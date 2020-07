"Na pewno musimy przebudować kompletnie Platformę Obywatelską, trzeba również skanalizować energię tych wszystkich ludzi, którzy nie chcą należeć do partii politycznych. Będę mówił o współpracy, o współdziałaniu, bo musimy się zabrać od końca sierpnia bardzo mocno do pracy" – mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Rafał Trzaskowski, zapowiadając swoje piątkowe (17 lipca) spotkanie w Gdyni.

Patryk Michalski, RMF FM: - Czego się spodziewać po pana wystąpieniu w Gdyni?

Rafał Trzaskowski: - Przede wszystkim podziękowania, podsumowania tego, co się wydarzyło, tego, co udało się zrobić, bo nie zostałem prezydentem RP, ale udało się obudzić olbrzymią energię i za to trzeba podziękować. No i będzie też pewien drogowskaz na przyszłość. Na pewno musimy przebudować kompletnie Platformę Obywatelską, trzeba również skanalizować energię tych wszystkich ludzi, którzy nie chcą należeć do partii politycznych. Będę mówił o współpracy, o współdziałaniu, bo musimy się zabrać od końca sierpnia bardzo mocno do pracy.

Pan ma być twarzą tej współpracy pozapartyjnej dla aktywistów i samorządowców?

- Na pewno moim zadaniem jest konsolidowanie wszystkich samorządowców, dlatego że my będziemy kolejni na liście PiS-u, żeby się z nami rozprawić, musimy się trzymać razem, musimy wzmacniać korporację, musimy również się zastanowić nad projektami ustaw, które bronią samorządności. To jest test dla pana prezydenta Dudy, czy rzeczywiście będzie chciał tworzyć wspólnotę, czy wyciągnie rękę do samorządów, czy będzie wraz z prezesem je rozmontowywać.

Platforma Obywatelska potrzebuje rewolucji, nowego programu, nowego szyldu?

- Na pewno zgadzamy się z Borysem Budką, że to musi być nowe otwarcie, że tu nie wystarczą małe ruchy, że naprawdę Platformę trzeba całkowicie przebudować.

Rewolucja?

- Nie lubię tego słowa, ale na pewno bardzo głęboka przebudowa, otwarcie się na ludzi, jasna platforma programowa. To będziemy przedstawiać z Borysem Budką w najbliższych dniach.

Jak chce pan przyciągnąć tych, którzy brzydzą się partyjnymi szyldami?

- O tym będę mówił, chodzi o to, żeby skupić się wokół konkretnych inicjatyw, wokół ustaw obywatelskich, na pewno znajdzie się miejsce dla wszystkich, którzy będą chcieli się zaangażować w partię polityczną i ją całkowicie przebudować, bo przecież członkostwo w partiach politycznych w Polsce jest bardzo niskie. Wszyscy ci, którym nie podoba się Platforma, a którzy chcieliby działać politycznie, mają szansę ją przebudować, żeby tworzyć nową młodzieżówkę, a ci, którzy nie będą chcieli się angażować w życie polityczne - będziemy szukali takiej formuły, żeby ich zaangażować w działanie na rzecz polskiej demokracji.

