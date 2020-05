Rafał Trzaskowski dla "Rzeczpospolitej": Jarosław Kaczyński ponownie upokarza Andrzeja Dudę

"Ku mojemu oburzeniu, Jarosław Kaczyński upokarza publicznie prezydenta RP" - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem w "Rzeczpospolitej" kandydat na prezydenta RP Rafał Trzaskowski. To odniesienie do powrotu Jacka Kurskiego do zarządu Telewizji Polskiej.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda, Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak. /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

W czwartek (21 maja) przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował, że ogłosił głosowanie nad powołaniem Jacka Kurskiego do zarządu Telewizji Polskiej. Wniosek o poszerzenie zarządu i powołanie w jego skład Kurskiego wystosował p.o. prezes TVP Maciej Łopiński. Jak podały media, w piątek RMN powołała Kurskiego do zarządu TVP.

Pytany o tę sytuację kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" , że ta decyzja to kolejne upokorzenie Andrzeja Dudy przez Jarosława Kaczyńskiego.



"Widzę panikę w szeregach PiS. Powrót Jacka Kurskiego to kpienie z prezydenta RP. Prezydent tylko raz w swojej kadencji postawił się w prezesowi Kaczyńskiemu żądając odwołania Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Kurski miał zniknąć z telewizji. Gdy został doradcą zarządu, po raz pierwszy upokorzono Andrzeja Dudę. Teraz prezes Kaczyński postanowił upokorzyć prezydenta po raz drugi" - mówił Trzaskowski.



"To jest policzek wymierzony nie tylko prezydentowi Dudzie, ale powadze państwa polskiego" - stwierdził.



Zdjęcie Rafał Trzaskowski / Michal Dubiel / Reporter

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Trzaskowski podkreślał swoje zdumienie faktem, że posłowie PiS jawnie przyznają, że powrót Jacka Kurskiego do TVP jest powiązany z kampanią prezydencką. Jego zdaniem, sprawę "współorganizacji" przez TVP kampanii obecnego prezydenta powinna wyjaśnić Państwowa Komisja Wyborcza.



