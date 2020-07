Rafał Trzaskowski: Kaczyński chce nam zafundować dokręcanie śruby

Prezes PiS Jarosław Kaczyński bardzo się boi i jest obrażony na połowę społeczeństwa i niestety mówi prawdę, a prawda jest taka, że chce nam zafundować dokręcanie śruby - podkreślił kandydat KO Rafał Trzaskowski w Obornikach Śląskich (woj. dolnośląskie).

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Mateusz Marek /PAP

Trzaskowski mówił na spotkaniu z mieszkańcami i samorządowcami z Obornik śląskich, że w ostatnim dniu kampanii potrzebna jest mobilizacja. "Zostało nam kilkanaście godzin, by przekonać wszystkich, którzy potrzebują przekonania" - powiedział.

"Wczoraj stała się rzecz, na którą wszyscy czekaliśmy z niecierpliwości, ponieważ Jarosław Kaczyński się nam objawił, zrobił małe posiedzenie rządu w Telewizji Trwam, bo niestety rząd nie zbiera się prze ostatni miesiąc, bo wszyscy pracują w kampanii prezydenta Dudy, wielka PiS-owska maszyna ruszyła. W związku z tym mogliśmy się kilku istotnych rzeczy wczoraj dowiedzieć" - zaznaczył kandydat KO.

"Po pierwsze, że nie mam duszy Polaka. Ale tutaj chyba nie chodzi o mnie dlatego, że prezes Kaczyński bardzo się boi i jest obrażony na połowę społeczeństwa, bardzo obrażony i bardzo zdenerwowany. Niestety to nie najlepiej wróży na przyszłość, jeżeli kandydat pana prezesa miałby wygrać, bo jak pan prezes jest zły, to jest w bardzo złym humorze, a jak jest w złym humorze, to mówi prawdę" - podkreślił Trzaskowski.

Według niego prezes PiS "chce nam zafundować dokręcanie śruby". "Jasno mówi o tym, że jeżeli jego kandydat przegra wybory, to się zabierze za samorząd, bo (...) nie ma w słowniku pana prezesa czegoś takiego, że ktoś zawdzięcza coś sobie, samorządowi, ciężkiej pracy. Wszystko wszyscy mają zawdzięczać panu prezesowi i PiS" - ironizował kandydat KO.

"Pan prezes też jasno mówi, że będzie chciał zaostrzać prawo aborcyjne, bo przecież nikt się tak dobrze na tym nie zna, jak pan prezes i nikt się tak dobrze nie zna na rodzinie, jak pan prezes" - dodał kandydat KO. Według niego Kaczyński zamierza też "zabrać się za wolne media".