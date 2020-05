Lokalne struktury PO otrzymały już informację w sprawie zbiórki podpisów z poparciem dla nowej kandydatury na prezydenta - wynika z rozmów PAP z działaczami partii. Według nieoficjalnych informacji władze krajowe PO w piątek mają zająć się kwestią zmiany kandydata w wyborach prezydenckich - podał w czwartek (14 maja) RMF FM.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Krzysztof Kaniewski /Reporter

"Otrzymaliśmy wytyczne odnośnie do zbiórki podpisów pod nową kandydaturą na prezydenta. Czasu będzie mało, więc trzeba się zorganizować" - powiedział PAP działacz PO z terenu, który chce zachować anonimowość. Dodał, że w terenie ludzie nie wiedzą jeszcze, czy będzie to Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski.

Także portal wp.pl poinformował, że władze Platformy już wysłały do partyjnych struktur wytyczne co do zbiórki podpisów z poparciem dla nowego kandydata PO. "W partii ma być pełna mobilizacja, bo czas na zbiórkę będzie mocno ograniczony ze względu na krótkie terminy wyborcze" - pisze portal.

W piątek o godz. 10 ma się zebrać zarząd PO, który oficjalnie podejmie decyzję o wycofaniu kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - podaje agencja.