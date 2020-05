Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski opublikował swoje oświadczenie majątkowe za 2019 rok. Z dokumentu dowiadujemy się, że wraz z żoną posiada między innymi dwa mieszkania, w tym jedno otrzymane w spadku po rodzicach.

Rafał Trzaskowski zapowiedział we przed południem wtorek (26 maja), że wraz z żoną złoży oświadczenie majątkowe.

"Składam swoje oświadczenie majątkowe, wraz z żoną, gdzie pokazuję cały swój majątek. Miejmy nadzieję, że presja publiczna na wszystkich tych, którzy do dzisiaj używali wszystkiego rodzaju wykrętów, kruczków prawnych, żeby całego swojego majątku nie pokazać, będzie w Polsce wzrastała po to, żeby właśnie budować zaufanie do władzy publicznej" - mówił Trzaskowski na konferencji prasowej.

Poinformował też, że przygotuje projekt ustawy o jawności w życiu publicznym.

Oszczędności, mieszkania

Z dokumentu dowiadujemy się, że Rafał Trzaskowski z żoną posiadają 48 tys. zł i 4 100 euro oszczędności.

Są też właścicielami dwóch mieszkań: 79-metrowego o wartości około miliona złotych, otrzymanego w spadku po rodzicach, oraz 103,5-metrowego (łączna powierzchnia lokalu to 123,22 metry kwadratowe), wycenionego na około 930 tys. zł. Drugie mieszkanie jest obciążone hipoteką, ale złożono wniosek o wykreślenie w związku ze spłatą kredytu hipotecznego.

Małgorzata Trzaskowska jest również współwłaścicielką działki o wartości około 70 tys. zł. Posiada także umowę dożywocia dotyczącą kawalerki o powierzchni 38 metrów kwadratowych, wartej 350 tys. zł.

Trzaskowscy jeżdżą samochodem Volvo XC70 z 2011 r. Na ich majątek składają się także meble antyki, które otrzymali w spadku po rodzicach.

W toku jest również postępowanie spadkowe po zmarłej w czerwcu 2019 r. matce Rafała Trzaskowskiego.



Zarobki Rafała Trzaskowskiego

W oświadczeniu majątkowym kandydat KO wykazał także swoje zarobki. Z dokumentu wynika, że w 2019 r. jako prezydent Warszawy zarobił 151 837,59 zł, a za wykłady w Collegium Civitas otrzymał 46 152 zł. Z tytuły praw autorskich z ZAiKS-u na jego konto wpłynęło 17 700,28 zł, a ze Związku Artystów Wykonawców "STOART" - 2 460,34 zł.

Trzaskowski otrzymał także 45 zł od Polskiego Radia S.A.

Ponadto zarobił 50 647,70 zł na wynajmie mieszkania.