"Świat stanął na głowie. Wszyscy zatraciliśmy poczucie bezpieczeństwa. To wymaga nowej polityki opartej na empatii i odwadze" - powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski. Zapowiedział on także dwie duże inicjatywy: zwiększenie finansowania służby zdrowia i nową Telewizję Publiczną.

Rafał Trzaskowski nawiązał w ten sposób do pandemii koronawirusa w naszym kraju.



"Dziś widzimy, jak epidemia sieje spustoszenie w budżetach domowych i w budżetach samorządów" - wskazał.

"Nowa polityka powinna opierać się o nową solidarność. Zdecydowałem się na start, bo nie widzę polityka, który dziś mógłby skłonić rząd do efektywnego działania" - zadeklarował.



"Prezydent stał się niemym świadkiem"

"Nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga. Prezydent stał się niemym świadkiem tego, co się w naszym kraju dzieje" - dodał.



Trzaskowski krytykuje partię rządzącą, wskazując, że obecny kryzys udowodnił, że "PiS osłabia państwo".



"Polska pogrążyła się w totalnym chaosie. Prezes PiS stracił kontrolę" - wskazał.

Prezydent odniósł się także do sobotniego protestu przedsiębiorców w Warszawie. "Odpowiedzią na protesty nie jest policyjna pałka, tylko dialog" - skomentował.



"Ta władza na sobie nie oszczędza, ale samorządy tracą dochody. A samorządy to my" - mówił.

Dwie duże obietnice

"Polityka powinna stawiać sobie za cel bezpieczną i zdrową Polskę" - dodał.



"Zwiększenie finansowania służby zdrowia do 6 proc. PKB - to będzie moja pierwsza inicjatywa ustawodawcza. Skąd pieniądze? Z dwóch miliardów zł, jakimi obdarzono TVP" - ogłosił.



Trzaskowski obiecał także powołanie nowej Telewizji Publicznej.

Seria pytań

Kandydat odpowiedział także na pytania, jakie przesłały redakcje. W pierwszym z nich pojawiła się prośba o komentarz do doniesień o zbieraniu podpisów mimo braku podstawy prawnej.



"Dopiero się przygotowujemy" - wskazał.



Trzaskowskiego zapytano również o dalsze losy Warszawy. "Dla mnie Warszawa jest ważna, ale Polska jest jeszcze ważniejsza. Jeśli prezydent będzie z opozycji to nie pozwoli na zniszczenie stolicy przez PiS" - mówił.



Jak Trzaskowski połączy obowiązki prezydenta miasta i kampanię? "Będę zarządzał miastem, jednak podczas wszelkich wyjazdów - będę brał urlop" - zadeklarował.



Pytany o sondaże, w których ma drugie miejsce, Trzaskowski powiedział - "Ważne, byśmy mieli prezydenta, który jest z opozycji. Sondaże bywają różne, ważna jest inna rzecz - mobilizacja i energia. Wszyscy kandydaci opozycyjni powinni apelować do ludzi, by poszli do wyboró i pokonali obecną władzę".



"My nic nie wiemy, wszystko wie PiS. Jeszcze nam na pewno niejedną kłodę rzuci pod nogi" - mówił o sytuacji wokół nowych wyborów.



Trzaskowski odniósł się również do pytania o sposoby walki o elektorat z mniejszych miast i wsi.