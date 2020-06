To już oficjalna informacja. Wybory odbędą się 28 czerwca - poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Oficjalna data wyborów oznacza nowe otwarcie dla nowych kandydatów. Będą mogli rozpocząć zbieranie stu tysięcy wymaganych podpisów - informuje dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. W tym gronie jest m.in. Rafał Trzaskowski. "Byliśmy na to przygotowani" - tak politycy Koalicji Obywatelskiej komentują konieczność zbiórki podpisów na nowych formularzach.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikuje jeszcze dziś (3 czerwca) nowy wzór kart do zbierania podpisów. To oznacza, że jeśli podpisy były nielegalnie zbierane - jeszcze przed ogłoszeniem daty wyborów - to będą zakwestionowane.

Karty do zbierania podpisów dla nowych kandydatów różnią się nieznacznie od poprzednich kart. Będą weryfikowane już po złożeniu.



Podpisy poparcia, które pojawią się na nieaktualnych formularzach, mogą zainteresować prokuraturę. Otoczenie Rafała Trzaskowskiego twierdzi, że podpisy pod jego nazwiskiem - wcześniej - nie były zbierane.



"Podpisów nie zbieraliśmy. Natomiast można rozsyłać karty. I wzór kart jest dostępny od lutego. Jeżeli dzisiaj ludzie ściągali sobie wzór kart, po to, żeby już dzisiaj zbierać podpisy, to mają utrudnione działanie przez marszałek Witek i PKW" - mówi Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.



Nowi kandydaci - a na razie jedynym "zapowiedzianym" jest Rafał Trzaskowski - mają czas do przyszłej środy na zebranie stu tysięcy podpisów.



Wyborcze przymiarki

Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, Elżbieta Witek chciała jak najszybszego terminu wyborów prezydenckich, dlatego wielokrotnie apelowała do Senatu o błyskawiczne prace nad ustawą wyborczą - i gdyby izba wyższa zrobiła to w ekspresowym tempie, możliwe byłyby wybory prezydenckie nawet 14 czerwca.

Wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. organizacji wyborów prezydenckich, a później została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.



Dziś przed południem pojawiła się informacja, że Państwowa Komisja Wyborcza pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy.



Przypomnijmy, że wcześniej zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. PKW stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Uchwała PKW została opublikowana w poniedziałek.

Kalendarz wyborczy

Według kalendarza wyborczego termin rejestracji komitetów minie 5 czerwca, a rejestracji kandydatów - 10 czerwca. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych i korespondencyjnie - 28 czerwca.



Do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane 100 tys. podpisów poparcia.



16 czerwca minie czas na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.



Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części.

