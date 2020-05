RMF: Były szef PKW o wydrukowanych już kartach wyborczych

"Wydrukowane już karty do głosowania nie nadają się do użycia w nowych wyborach" - mówi w RMF FM były szef PKW, sędzia Wojciech Hermeliński. Karty, które miały posłużyć w wyborach korespondencyjnych, zostały wydrukowane jeszcze przed wydaniem rozporządzenia w sprawie ich wzoru.

Zdjęcie Były szef PKW Wojciech Hermeliński /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Za druk kart, które miały zostać użyte w wyborach korespondencyjnych, odpowiadać miał minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który zapewniał podczas Porannej rozmowy w RMF FM, że karty nie pójdą na przemiał. Jednak jak się okazuje - przewidywania wicepremiera Sasina mogą się nie sprawdzić.

Po pierwsze dlatego, że wydrukowane karty nie spełniają wymogów kodeksu wyborczego: nie ma na nich pieczęci PKW, nie ma daty dziennej, dlatego powinny być traktowane jako nieważne.

Po drugie dlatego, że w nowych wyborach mogą startować nowi kandydaci, a dotychczasowi - mogą się wycofać.

- Uważam, że to są wyrzucone pieniądze. Rozumiem, że teraz wszyscy chcą się ratować, jak by tutaj uniknąć odpowiedzialności za marnotrawstwo publicznych pieniędzy, ale trzeba było zastanowić się przed tym, zanim się zabrało do tego wiekopomnego dzieła - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM, Patrykiem Michalskim Wojciech Hermeliński.

Na razie żaden z polityków nie poczuwa się do odpowiedzialności w tej sprawie.

Patryk Michalski

Opracowanie: Sara Bounaoui

