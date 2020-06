RMF: ​Głosowanie korespondencyjne w Marklowicach. Mieszkańcy nie kryją zaskoczenia

Mieszkańcy i władze gminy Marklowice na Śląsku nie kryją zaskoczenia decyzją, że w najbliższych wyborach prezydenckich głosy będzie można tam oddawać wyłącznie korespondencyjnie. Uchwałę w tej sprawie podjęła Państwowa Komisja Wyborcza po tym, jak takie rozwiązanie rekomendował minister zdrowia, analizując panującą tam sytuację epidemiczną.

Marklowice to nieco ponad 4 tysiące wyborców i 77 zachorowań. Stąd zaskoczenie, bo jak usłyszał od wójta reporter RMF FM Marcin Buczek - w sąsiednich gminach mieszkańców jest tylko nieco więcej, za to zakażonych ponad dwa razy tyle, co na ternie Marklowic.

Poza tym wójt dowiedział się z telewizji, że w jego gminie będzie tylko korespondencyjne głosowanie. Zaskoczenia i oburzenia na forach społecznościowych nie kryją też mieszkańcy Marklowic.

Sama decyzja o głosowaniu korespondencyjnym, choć dotyczy wszystkich, nie oznacza automatycznego przekazania takiego pakietu. Trzeba jeszcze chęć korespondencyjnego głosowania zadeklarować w gminie. Forma jest dowolna - ustnie, telefonicznie, mailem czy SMS-em. Ale trzeba to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca. Ci, którzy są na kwarantannie, mają czas do 26 czerwca. Bez złożenia takiej deklaracji - głosowanie będzie niemożliwe.

