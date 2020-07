Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na drugą kadencję najprawdopodobniej odbędzie się na Stadionie Narodowym - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Uroczystość zwyczajowo odbywa się na sali plenarnej Sejmu, tym razem - 6 sierpnia - ma być inaczej ze względów bezpieczeństwa sanitarnego w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Zdjęcie Andrzej Duda został wybrany na drugą kadencję / Jacek Domiński /Reporter

Ostateczna decyzja ma zapaść do końca przyszłego tygodnia, ale jak nieoficjalnie mówią RMF politycy PiS oraz osoby z otoczenia prezydenta, najbardziej prawdopodobnym miejscem zaprzysiężenia jest właśnie Stadion Narodowy. Jest tam wystarczająco dużo miejsca, żeby zachować bezpieczne odstępy między gośćmi.

Reklama

Przypomnijmy, że głowa państwa składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonymi izbami Sejmu i Senatu - to już w sumie 560 osób. Zapraszani są również byli prezydenci, premierzy, marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz wyznań i kościołów w Polsce. Łącznie z pracownikami Kancelarii, dziennikarzami to nawet ok. tysiąca osób.

Obecnie posłowie i senatorowie w części biorą udział w obradach i głosowaniach zdalnie.

Żeby możliwe było zaprzysiężenie w sali plenarnej Sejmu, marszałek Elżbieta Witek musiałaby znieść obowiązujący limit miejsc, wówczas jednak nie byłoby mowy o zachowaniu jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Patryk Michalski



Opracowanie: Arkadiusz Grochot



Czytaj też na stronie RMF24.pl.