Poczta Polska poinformowała Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wycieku pakietu wyborczego - informuje Patryk Michalski z RMF FM.

Zdjęcie Stanisław Żółtek prezentuje kartę wyborczą /Filip Radwański /Agencja FORUM

Karta do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu, instrukcja i koperty miały zostać wyniesione z firmy, która je pakowała - podaje Michalski.

Pakiet pierwszy pokazał kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek.



Stanisław Żółtek przekonywał, że takie głosowanie będzie bardzo łatwe do sfałszowania - wskazywał m.in. na to, że pieczęć jest wydrukowana.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się narazić życie i zdrowie Polaków, po to, by w dobie pandemii koronawirusa utrzymać w swoich rękach fotel Prezydenta RP. Funduje przy tym Polsce wybory podatne na oszustwa, niedemokratyczne, pozbawione nawet pozorów tajności" - czytamy w oświadczeniu sztabu Stanisława Żółtka.

Przypomnijmy - PiS dąży do tego, by wybory prezydenckie odbyły się 10 maja wyłącznie korespondencyjnie. Ustawa w tej sprawie jest obecnie procedowana w Senacie. Jednak przygotowania do tzw. wyborów kopertowych już trwają.