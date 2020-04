RMF: Premier polecił Poczcie Polskiej rozpoczęcie przygotowań do wyborów "kopertowych"

Poczta Polska może oficjalnie zacząć przygotowania do przeprowadzenia powszechnych korespondencyjnych wyborów prezydenckich, mimo braku uchwalonej ustawy w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki polecił to oficjalnym pismem zarządowi Poczty Polskiej - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Mateusz Jagielski/East News /East News

W piśmie skierowanym do zarządu Poczty Polskiej, datowanym na czwartek, 16 kwietnia, szef rządu pisze: "Polecam Poczcie Polskiej realizacje działań polegających na przygotowaniu do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym".

Poczta ma przygotować ludzi i wszelkie zasoby materialne.

Po co to pismo? Jeśli rząd chce 11 lub 17 maja przeprowadzić prezydenckie wybory korespondencyjne, to poczta musi działać teraz, w przeciwnym razie nie zdąży. Sama z siebie nie mogła wydać na te przygotowania ani złotówki, bo nie ma jeszcze uchwalonej ustawy o powszechnych wyborach korespondencyjnych.

Gdyby prezes Poczty Polskiej zrobił to sam z siebie, to odpowiadałby za niegospodarność.

Teraz dostał jednak usprawiedliwienie - oficjalne polecenie od szefa rządu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Anna Golaszewska / East News

Sasin w RMF FM: Poczta gotowa na wybory

Minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, przekonywał w czwartek na antenie RMF FM, że Poczta Polska będzie gotowa do 10 maja do przeprowadzenia wyborów. "Mamy harmonogram, nie widzę żadnych zagrożeń ze strony Poczty" - mówił.

Ocenił także, że wybory prezydenckie tydzień później, czyli 17 maja, byłyby lepszym rozwiązaniem. "Możliwość przesunięcia wyborów dopiero będzie. Z punktu widzenia przygotowania tych wyborów, na pewno 17 maja byłby lepszy" - powiedział Jacek Sasin, gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Sasin wyjaśniał także, że do realizacji głosowania brakuje tylko tych przepisów. "Miejsc, w których głosowaliśmy dotychczas jest około 22 tysiące, we wszystkich tych miejscach będą umieszczone te skrzynki czy urny, jak wolimy je nazwać. Dodatkowo około pięć tysięcy urzędów pocztowych to będą te dodatkowe miejsca. I dyskutujemy w tej chwili, czy jeszcze (liczby - red.) tych miejsc nie zwiększyć, na przykład o urzędy gmin" - mówił o trybie głosowania w majowych wyborach prezydenckich.

Według niego, zagłosować będziemy mogli nie tylko przed dotychczasową obwodową komisją wyborczą, tylko na terenie całej gminy, w której mieszkamy.

Nadzorujący Pocztę Polską zapewniał, że państwowa firma zdoła zrealizować proces wyborczy. "Na poczcie, poza 25 tysiącami listonoszy, pracuje jeszcze 50 tysięcy innych pracowników - w sortowniach, urzędach pocztowych. Te wszystkie osoby pomogą w tym dniu te zadania wykonywać. To będzie dodatkowe zadanie" - stwierdził.

Pocztowcy: Rośnie nerwowość wśród pracowników

"Rośnie nerwowość wśród pracowników" - tak słowa ministra Sasina skomentował Sławomir Redmer, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

Związkowcy potwierdzają, że w centrali poczty pracuje sztab, który przygotowuje się do wyborów, ale pracownicy poczty nie mają żadnych informacji.

"Firma jeszcze tej ścieżki nie pokazała - również wewnętrznej. Rośnie nerwowość wśród pracowników, bo każdy chciałby wiedzieć, jak to ma wyglądać"- mówił w rozmowie z RMF FM Sławomir Redmer.

"My nie znamy ani wielkości pakietu, czyli w jakim rozmiarze będą te koperty. To się może wydawać śmieszne, ale to jest bardzo istotne" - przekonywał Redmer.

Jak zauważa - ważne są szczegóły techniczne, bo może się okazać, że pakiety nie wejdą do skrzynek, a co w przypadku, kiedy skrzynki będą przepełnione?

Pocztowcy powinni już teraz poznawać procedury, bo do 10 maja zostały trzy tygodnie, do 17 maja - cztery.

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie 2020 mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Według nowych przepisów, w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Ustawa trafiła do Senatu.

Joanna Potocka,Krzysztof Berenda



