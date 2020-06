Robert Biedroń: Samorządy muszą otrzymać od państwa wsparcie na rozwój turystyki

Samorządy muszą otrzymać od państwa wsparcie na rozwój turystyki, które sprawi, że będą mieli środki na promocje swoich miast - mówił w Kołobrzegu kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Zdjęcie Robert Biedroń /Julian Sojka /East News

Podczas konferencji prasowej na temat sytuacji branży turystycznej, Biedroń podkreślał, że Polska ma warunki, aby być liderem Europy, jeżeli chodzi o turystykę i liczbę turystów. "Bo Polska jest piękna od Bałtyku po Tatry, Polska jest przepiękna od Białowieży po Kołobrzeg, a przecież pomiędzy mamy mnóstwo fantastycznych miast" - mówił.

Zaznaczył przy tym, że tylko 6 proc. polskiego PKB stanowi turystyka, a w Niemczech jest to 9 proc., w Austrii jest to 15 proc., a w Chorwacji 25 proc. "Potencjał do rozwoju dla Polski jest ogromny. Dlatego dzisiaj Polska musi zrobić wszystko, żeby tych turystów było jak najwięcej" - przekonywał.

Biedroń przypomniał, że jest absolwentem technikum hotelarskiego, więc zna się na branży. "Branża turystyczna potrzebuje dzisiaj szczególne wsparcia" - mówił. "Samorządy muszą otrzymać od państwa wsparcie na rozwój turystyki. Wsparcie, które sprawi, że będą miały środki na promocje swoich miast, na promocje swoich regionów" - podkreślał.