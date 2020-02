Robert Biedroń: Za mną nie stoi żaden prezes

"Za mną nie stoi żaden prezes, tylko, mam nadzieję, miliony ludzi" - mówił w poniedziałek kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Powtórzył swe główne postulaty programowe m.in.: rozdział Kościoła od państwa, liberalizację prawa antyaborcyjnego i ochronę środowiska.

Zdjęcie Robert Biedroń /Paweł Supernak /PAP

W poniedziałek w Warszawie zainaugurowana została działalność stołecznego "Komitetu Biedronia". To 397. tego typu komitet poparcia, który tworzą sympatycy obecnego europosła i lidera Wiosny.

"Zaczynamy jak Aleksander Kwaśniewski"

Poniedziałkowe spotkanie miało dwie części. W pierwszej z nich Biedroń wystąpił z przesłaniem do swych zwolenników. "Idziemy jak burza" - stwierdził. "Jak zaczynaliśmy tę kampanię, wielu mówiło, że Biedroń nie ma żadnych szans, że lewica nie ma żadnych szans jeśli chodzi o wybory prezydenckie" - dodał europoseł.

Przyznał, że sam również obawiał się kampanii prezydenckiej. Według niego optymistyczne są jednak ostatnie sondaże. Wskazywał na badania, z których wynika, że w niektórych regionach ma poparcie zbliżone do kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. "Zaczynamy jak Aleksander Kwaśniewski, z kilkuprocentowym poparciem, a skończymy w Pałacu Prezydenckim" - zapewnił Biedroń.

Przypomniał, że jeszcze do niedawna lewica była podzielona, jednak trzem liderom - jemu, Włodzimierzowi Czarzastemu i Adrianowi Zandbergowi udało się doprowadzić do porozumienia, dzięki któremu formacja ta powróciła do parlamentu. "Rok temu szliśmy trzema różnymi siłami - Razem, Wiosna i SLD. Szliśmy obok siebie, szliśmy tą samą lewicową ścieżką, z tymi samymi wartościami, z bardzo podobnymi programami, ale moment, w którym spotkaliśmy się, kiedy stanęliśmy razem, jeden obok drugiego, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, doprowadził do tego, że dzisiaj w polskim parlamencie jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. I to jest dopiero początek" - podkreślił europoseł.

Postulaty kandydata Lewicy

Biedroń powtórzył swe główne postulaty programowe: przeprowadzenie rozdziału Kościoła od państwa, przywrócenie "godności" służbom mundurowym oraz realizację programu mieszkaniowego, dzięki któremu na własne "M" stać byłoby ludzi młodych. "Trzeba powiedzieć też jasno: kobiety nadal w Polsce nie mają takich samych praw jak mężczyźni. W kwestii dotyczącej przerywania ciąży nadal trwa piekło kobiet. Tylko lewica może to zmienić. I my to zmienimy" - obiecał kandydat.

Kilkakrotnie nawiązał do postaci byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Przypomniał, że to w czasach jego prezydentury uchwalona została obecna konstytucja, Polska przystąpiła do NATO i Unii Europejskiej. "Kiedy inni straszyli, że Unia Europejska to sprzedanie Polski, to Targowica, to wykupywanie przez Niemców ziemi za bezcen tutaj, w całej Polsce, my, jako jedyne środowisko, broniliśmy idei integracji Polski z UE. I nasi premierzy, nasz prezydent doprowadzili do tego, że Polska była gotowa wejść do Unii Europejskiej" - mówił Biedroń.

Dodał, że obecność Polski w UE to polska racja stanu - gospodarcza, społeczna i kulturowa. "I nigdy tej drogi nie porzucimy" - zapewnił.

Biedroń zapowiada "kolejny krok"

Biedroń powiedział również, że teraz, po tym jak dzięki lewicy Polska ma konstytucję, jest członkiem NATO i UE, czas na kolejny krok. "Tym krokiem jest realizacja konstytucji od pierwszego do ostatniego artykułu, także jeśli chodzi o ochronę środowiska. To jest nasze zobowiązanie" - zaznaczył kandydat na prezydenta.

Polityk poparł przy tym postulat grupy młodych działaczy z organizacji Greenpeace, która pojawiła się na jego spotkaniu. Miała ze sobą transparent z hasłem: "Polska wolna od węgla 2035".

Uwagi pod adresem Andrzeja Dudy

W drugiej części spotkania Biedroń rozmawiał ze swymi licznie zgromadzonymi na sali sympatykami. Pytał ich m.in. jaki powinien być prezydent RP.

Z ust zwolenników Biedronia padło wiele cierpkich słów pod adresem obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. Zarzucono mu m.in. "dzielenie Polaków", wspieranie wyłącznie własnego środowiska politycznego - Prawa i Sprawiedliwości, oraz brak reakcji na ubiegłotygodniowy gest "środkowego palca" posłanki PiS Joanny Lichockiej (posłanka tłumaczyła, że nie chciała nikogo obrazić; przerosiła tych, którzy poczuli się urażeni jej zachowaniem).

Obecnej głowie państwa zwolennicy Biedronia zarzucili też łamanie konstytucji, brak samodzielności oraz "podległość" wobec prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Biedroń zapewniał, że za nim nie stoi "żaden prezes". "Jestem niezależny, za mną, mam nadzieję, dzisiaj stoją już miliony ludzi, a w dniu wyborów - kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy wybiorą niezależnego prezydenta" - podkreślił europoseł.