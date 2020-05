Szykuje się reset w kampanii Roberta Biedronia - pisze "Rzeczpospolita". Jak wynika z informacji dziennika, zmieni się znacząco struktura sztabu wyborczego oraz kampanijne przesłanie kandydata Lewicy. Zmiany mają być podyktowane pojawieniem się w stawce Rafała Trzaskowskiego.

W nowej odsłonie kampanii, jak informuje "Rz", Robert Biedroń ma wrócić od "upominania się o prawa grup, o których były prezydent Słupska upominał się wcześniej". Jak wymienia osoba blisko sztabu, mają to być "ludzie pracy, kobiety, mieszkańcy mniejszych miejscowości, seniorzy, mniejszości". Działania kandydata przeniosą się również poza stolicę.

Jak zauważa Michał Kolanko, zmiana taktyki widoczna była już w ostatnich wypowiedziach Biedronia o TVP. W poniedziałek, 18 maja, kandydat Lewicy, odpowiadając kandydatowi KO, stanął w obronie "Polski powiatowej", przypominając m.in., że 30 proc. mieszkańców kraju nie ma dostępu do innych mediów niż publiczne. Wskazywał także na konieczność ich odbudowania.

Będą też zmiany w sztabie. Jak ujawnił sam Biedroń w rozmowie z Polską Agencją Prasową, współszefową sztabu wyborczego z Tomaszem Trelą będzie posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak pisze "Rz", ma to być zwiększenie roli kobiet w otoczeniu Biedronia, m.in. w wyniku obserwacji popierających Szymona Hołownię - większość tej grupy stanowią właśnie kobiety.

Ogłoszenie "nowego otwarcia" kampanii Biedronia planowane jest na środę, 20 maja. Ale, jak zapewnia sam kandydat, restart kampanii nie ma związku z pojawieniem się nowego kandydata.

"To dla nas nie ma znaczenia. Kampania, którą przygotowywaliśmy na czas przed pandemią, po prostu nijak się ma do rzeczywistości, kiedy ludzie tracą pracę, kiedy są niepewni przyszłości, kiedy chcą wrócić do normalności" - mówił w rozmowie z PAP.

