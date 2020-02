Co najmniej milion podpisów poparcia dla Andrzeja Dudy chce zebrać sztab PiS w rozpoczętej właśnie kampanii wyborczej - donosi "Rzeczpospolita".

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przed dwoma dniami ogłosiła datę wyborów prezydenckich. Do urn przystąpimy 10 maja br. Druga tura, jeśli zajdzie konieczność jej przeprowadzenia, odbędzie się dwa tygodnie później - 24 maja.

Do 26 marca sztaby mają czas, by zebrać podpisy pod kandydaturami. Przypomnijmy - potrzeba ich co najmniej 100 tysięcy, ale oczywiście każda partia będzie dążyła do tego, żeby wystawiony przez nich kandydat zdobył ich jak najwięcej.

Jak czytamy w tekście Michała Kolanki w "Rzeczpospolitej", ambitny plan w sprawie podpisów ma sztab PiS. Dla urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy chcą zebrać co najmniej milion podpisów.

"To będzie swoisty test dla struktur. Pracę przy kampanii w terenie ułatwi to, że prezydent bez żadnych wątpliwości podpisał w tym tygodniu ustawę dyscyplinującą (sędziów - red.)" - wskazują w rozmowie z dziennikiem politycy PiS.

Jak przypomina gazeta, w 2015 roku sztab Andrzeja Dudy zebrał 1,6 mln podpisów. Sztabowcy PiS przyznają jednak, że w tym roku o podpisy będzie trudniej. Może się do tego przyczynić m.in. "strach wywołany RODO", czy zmęczenie polityką.

