"Rz": Szarża Zbigniewa Ziobry. PiS zaskoczone

Sobotnia konwencja Solidarnej Polski ma dotyczyć między innymi dalszych zmian w wymiarze sprawiedliwości. To zaskoczenie dla PiS - informuje "Rzeczpospolita".

W sobotę w Warszawie odbędzie się konwencja Solidarnej Polski. Wydarzenie budzi duże emocje w obozie władzy - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Konwencja odbędzie się kilka dni po ogłoszeniu terminu wyborów prezydenckich przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Powinna to zrobić do czwartku, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że może stać się to już w środę.



W ten sposób jednym z pierwszych wydarzeń politycznych w kampanii będzie właśnie konwencja SP.



Inauguracja startu kampanii prezydenta Andrzeja Dudy planowana jest na późniejszy termin - być może będzie to sobota 15 lutego, nieco ponad tydzień po ogłoszeniu wyborów.

Co jest celem konwencji Solidarnej Polski? Jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej", partia podsumuje dotychczasowe zmiany w wymiarze sprawiedliwości.



Zbigniew Ziobro i jego politycy mają też naszkicować kierunek dalszych reform w tej sferze.



"Celem Zbigniewa Ziobry i jego polityków może być też jednoczesne umocnienie, utrwalenie wizerunku samej formacji - Solidarnej Polski - oraz próba sięgnięcia po tych wyborców Konfederacji, którzy mogą być rozczarowani postawą swojej partii wobec zmian w sądownictwie" - czytamy w "Rzeczpospolitej".



