W Sarbinowie (woj. zachodniopomorskie) frekwencja w czasie głosowania 28 czerwca wyniosła 100,18 proc. - Najprawdopodobniej podczas głosowania komisja, wydając wyborcy kartę, przeoczyła niepotwierdzenie odbioru karty - poinformowała Elżbieta Radomska, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie. Wojciech Hermeliński, były szef PKW, przyznaje jednak, że frekwencja powyżej 100 proc. to ewenement. - Nie było nigdy takiej frekwencji za mojej kadencji - mówi.

Zdjęcie Ludzie na plaży w Sarbinowie / Jakub Kamiński /East News

Sarbinowo to nadmorska wieś letniskowa w województwie zachodniopomorskim, w gminie Mielno.



Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że aż 1324 wyborców głosowało tam na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wydawane jest ono osobom, które nie mogą wziąć udziału w wyborach w miejscu swojego zamieszkania.

W czasie pierwszej tury wyborów prezydenckich odnotowano tam rekordowo wysoką frekwencję: aż 100,18 proc.

- Wysoka frekwencja - powyżej 100 proc. wynika z tego, że wydane przez obwodową komisję wyborczą w Sarbinowie karty do głosowania nie zostały pokwitowane przez dziewięć osób. Najprawdopodobniej podczas głosowania, przy tak dużej liczbie wyborców głosujących i dopisywanych do spisu wyborców, komisja, wydając wyborcy kartę, przeoczyła niepotwierdzenie odbioru karty poprzez złożenie podpisu w spisie wyborców - poinformowała Interię Elżbieta Radomska, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 2191, natomiast z urny wyjęto 2200 kart, czyli o dziewięć więcej. Wynika to z faktu, że dziewięcioro wyborców nie podpisało się na liście przy odbieraniu kart do głosowania.



Zdjęcie Liczenie głosów, zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Grygiel / PAP

Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w latach 2014-2019, uważa, że w tym przypadku raczej wątpliwe jest, aby doszło do przestępstwa, nie ma więc potrzeby zgłaszania sprawy na policję. - To prawdopodobnie wynik niedopatrzenia, które nie wpłynie na wyniki wyborów - mówi.



Czy za jego kadencji także zdarzały się sytuacje, w których frekwencja przekroczyła 100 proc. w jakiejś gminie?

- Nie było nigdy takiej frekwencji za mojej kadencji - zaznacza były szef PKW.