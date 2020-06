Sejm wznowi obrady we wtorek po południu, wstępnie tego dnia planowane jest przeprowadzenie głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy dotyczącej tegorocznych wyborów prezydenckich. Obrady mają być kontynuowane w czwartek, gdy posłowie mogą głosować m.in. nad tzw. tarczą antykryzysową 4.0.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter



Reklama

Poprzednio wstępnie planowano, że Sejm, który rozpoczął posiedzenie w ubiegłą środę i kontynuował je w ubiegły czwartek, wznowi obrady w środę 3 czerwca.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zastrzegła jednak wówczas, że jeżeli ustawa dotycząca wyborów prezydenckich wróci z Senatu wcześniej, to posiedzenie Sejmu może odbyć się we wtorek 2 czerwca.

Marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że głosowanie w Senacie ws ustawy być może odbędzie się jeszcze w poniedziałek wieczorem lub we wtorek do południa, a następnie ustawa wraz z senackimi poprawkami "niezwłocznie trafi do Sejmu".

Zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej wstępnym harmonogramem, obrady Sejmu mają zostać wznowione we wtorek o godz. 15, a posłowie mają zająć się tylko głosowaniem nad poprawkami Senatu do ustawy ws. przeprowadzenie tegorocznych wyborów prezydenckich.

W czwartek - zgodnie z harmonogramem obrad - Sejm miałby obradować również od g. 15., przewidziano wówczas blok głosowań m.in. ws o rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, czyli tzw tarczy 4.- oraz nad stanowiskiem Senatu m.in. do nowelizacji ustawy o drogach publicznych.