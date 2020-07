Senator niezrzeszony Wadim Tyszkiewicz poinformował, że nie weźmie udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, na którym Andrzej Duda złoży przysięgę obejmując urząd prezydenta na drugą kadencję. Uzasadniając napisał, że Duda łamał konstytucję, a tegoroczne wybory nie były wolne ani uczciwe.

Wadim Tyszkiewicz

Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego - obradujących razem Sejmu i Senatu - zwołane zostało na 6 sierpnia w Sejmie.

"Podjąłem decyzję, nie wezmę udziału w Zgromadzeniu Narodowym, na którym Andrzej Duda obejmie urząd prezydenta na drugą kadencję" - napisał we wtorek Tyszkiewicz na Facebooku.

Podkreślił, że "długo się wahał, ale sumienie mu na to nie pozwala". "To jest moja klauzula sumienia. Andrzej Duda pięć lat temu przysięgał bronić i przestrzegać Konstytucji. Łamał ją świadomie wielokrotnie służąc partii, a nie narodowi. Teraz znów będzie przysięgał na Konstytucję?" - dodał we wpisie senator, były wieloletni prezydent Nowej Soli.

Tyszkiewicz zaznaczył, że udział w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego nie jest obowiązkowy, a przy zachowaniu norm bezpieczeństwa zarządzonych przez marszałek Elżbietę Witek (PiS) w związku z epidemią, "i tak się wszyscy nie zmieszczą na sali sejmowej".

"Więc niech w tym wydarzeniu biorą udział ci, którzy 'nie chcą, ale muszą', a głównie ci, którzy uważają Andrzeja Dudę za swojego prezydenta, i ci, którzy uważają, że te wybory były uczciwe i demokratyczne. Ja się do nich nie zaliczam. Ustępuję więc miejsca. To nie jest bojkot, to jest wybór i ustąpienie miejsca, które są ograniczone, zainteresowanym" - zadeklarował Tyszkiewicz.

W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 12 lipca, Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów uzyskując reelekcję. Jego konkurent, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski uzyskał 48,97 proc. Frekwencja wyniosła 68,18 procent.

Przed tygodniem Andrzej Duda odebrał uchwałę PKW o wyborze go na prezydenta. 6 sierpnia złoży przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę, obejmując urząd prezydenta na drugą kadencję.