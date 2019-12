95 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości i aż 23 proc. Platformy Obywatelskiej oraz 32 proc. Lewicy wierzy, że wybory prezydenckie wygra Andrzej Duda - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Na pytanie "Kto według pani/pana wygra wybory prezydenckie?" najwięcej, bo 59,4 proc. respondentów wskazało dotychczasowego prezydenta Andrzeja Dudę.



O wiele mniej badanych - jedynie 10,8 proc. - jest przekonanych o zwycięstwie kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.



Trzeci wynik osiągnął publicysta Szymon Hołownia, który niedawno ogłosił, że zamierza ubiegać się o kandydowanie w wyborach w 2020 roku. 6,3 proc. respondentów wierzy, że to on sięgnie po prezydenturę.



5 proc. ankietowanych stawia na lidera ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza.



O wygranej kandydata Lewicy przekonanych jest 1,9 proc. pytanych, a prezydenta w kandydacie Konfederacji widzi 0,7 proc. respondentów.



15,9 proc. wybrało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Jak wynika z sondażu, wyborcy partii rządzącej w zdecydowanej większości wierzą w zwycięstwo Andrzeja Dudy - aż 95 proc. uważa, że wywalczy on reelekcję.



Co ciekawe, wierzy w to także 23 proc. wyborców PO i 32 proc. zwolenników Lewicy.



Sondaż IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadzono metodą CATI w dniach 19-20 grudnia na grupie 1100 respondentów.