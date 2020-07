12 lipca Polacy ponownie pójdą do urn, by wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich. Będą głosować, podobnie jak w trakcie I tury, w sytuacji epidemii koronawirusa w naszym kraju. Jednak 51,8 proc. badanych podejmując decyzję w sprawie udziału w wyborach, nie bierze pod uwagę ryzyka zarażenia się - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Dlaczego? Bo są świadomi. 93,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że idąc do lokalu wyborczego mają przy sobie własne zabezpieczenia, takiej jak maseczka czy swój długopis.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Adam Wysocki /East News

Minister zdrowia Łukasz Szumowski uważa, że pójście na wybory jest bezpieczniejsze niż zrobienie zakupów czy wyjście do restauracji. Argumentuje, że w lokalach wyborczych wymogi sanitarne są "rygorystycznie przestrzegane".

Z kolei rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że po I turze wyborów nie zaobserwowano wzrostu zachorowań. Zachowanie Polaków w czasie głosowania ocenił jako odpowiedzialne.

"To, co się działo w lokalach wyborczych zasługuje na docenienie i wskazanie, że tak powinniśmy się zachowywać na co dzień. Wybory były jednymi z najbezpieczniejszych, jakie można było przeprowadzić" - dodał.

W sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zapytano Polaków, czy podejmując decyzję w sprawie udziału w wyborach biorą pod uwagę ryzyko zarażenia koronawirusem. Aż 51,8 proc. respondentów odpowiedziało, że nie. Tak - na to pytanie opowiedziało 47,3 proc. badanych.

Tylko 3,1 proc. stwierdziło, że w związku z epidemią koronawirusa nie idzie na wybory. Natomiast aż 93,1 proc. powiedziało, że idzie do lokalu mając ze sobą maseczkę, rękawiczki i własny długopis. 2,6 proc. badanych polega jedynie na zabezpieczeniach sanitarnych w lokalu wyborczy.

Co ciekawe, aż 26,7 proc. badanych uważa, że Polska wciąż jest dopiero przed punktem kulminacyjnym epidemii. Dla 34,8 proc. jesteśmy właśnie w punkcie kulminacyjnym.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" 4 lipca na grupie 1100 osób.