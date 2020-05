Znamy wyniki pierwszego sondażu po oficjalnym ogłoszeniu przez Platformę Obywatelską kandydatury Rafała Trzaskowskiego. Według badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" Trzaskowski może liczyć na 14 proc. poparcia, co oznacza, że to właśnie on ma największe szansę na walkę z Andrzejem Dudą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tuż za przedstawicielem Platformy Obywatelskiej plasuje się Szymon Hołownia. Urzędujący prezydent może liczyć na poparcie rzędu 43,7 proc.

Sondaż został wykonany przez United Surveys już po oficjalnym ogłoszeniu, że to Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o prezydenturę z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Ankietowani byli pytani o to, na którego kandydata oddadzą głos w nadchodzących wyborach prezydenckich. Największym poparciem cieszy się urzędujący prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowałoby 43,7 proc. osób, które wzięły udział w badaniu. 14 proc. respondentów oddałoby głos na Rafała Trzaskowskiego. Podium zamyka Szymon Hołownia, na którego chęć zagłosowania wyraziło 13,3 proc. biorących udział w badaniu.

W badaniu 9,8 proc. uzyskał Władysław Kosiniak-Kamysz reprezentujący PSL, a za nim znalazł się Krzysztof Bosak z Konfederacji (6,9 proc). Stawkę zamyka Robert Biedroń z poparciem rzędu 5,2 proc.

7,1 proc. ankietowanych wskazało, że wciąż nie wie, na którego z kandydatów oddałoby głos.

Jaka będzie frekwencja w wyborach prezydenckich?

Ankietowani byli też pytani oto, czy wzięliby udział w wyborach prezydenckich, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. "Zdecydowanie tak" - odpowiedziało 41,4 proc. respondentów. "Raczej tak" 11,7 proc., co pokazuje, że chęć udziału w wyborach deklaruje 53 proc. pytanych osób.

28,4 proc. badanych stwierdziło, że zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach prezydenckich. Sondaż pokazuje, że 14,6 proc. "raczej" nie weźmie udziału w wyborach. Osoby niezdecydowane stanowią 3,9 proc.

Platforma zmieniła kandydata