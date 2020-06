Stanisław Żółtek. Kim jest kandydat na prezydenta?

"Opłata za dwutlenek węgla - to co nam się szykuje, to jest jakiś horror istny" - ocenił Stanisław Żółtek podczas debaty prezydenckiej w TVP. Kandydat wyraził również nadzieję na opuszczenie przez Polskę UE.

Zdjęcie Stanisław Żółtek podczas debaty kandydatów na prezydenta RP w Telewizji Polskiej w Warszawie /Paweł Supernak /PAP

17 czerwca podczas debaty prezydenckiej kandydaci pytani byli m.in. o obecność uchodźców w Polsce.



"To nie są obywatele polscy. Oni nie mają tych samych praw. Żaden z nich nie ma prawa do zasiłków ani darmowych usług. Przymusowa relokacja to rzeczywiście jest skandal. Warto byłoby zakończyć współpracę z UE" - wypowiedział się Żółtek.



Dyskusja dotyczyła również osób LGBT.



"Nie powinniśmy się wtrącać w to, jakie ktoś ma preferencje seksualne" - ocenił kandydat. Według niego powinno się zlikwidować podatek dochodowy - od spadków i darowizn.

Żółtek opowiedział się też za wyjściem Polski z UE.

"Precz z tym euro. Ja zamiast tego wolałbym porozmawiać o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, bo Polska na tym w tej chwili nie tylko traci, ale traci na tym coraz więcej. To nie tylko ogromne zbiurokratyzowanie Polski. To jest w ogóle plan wydłubania z Polski całej forsy (...) wydłubywania złota z powietrza. Opłata za dwutlenek węgla - to co nam się szykuje, to jest jakiś horror istny" - ocenił.

Kolejne pytanie dotyczyło szczepionki na koronawirusa.



"Wbrew pozorom pytanie uważam za ważne. Jeśli raz pozwolimy, by rząd zmusił nas do szczepionki, to tak jak w 'Folwarku Zwierzęcym' - już się od tego nie uwolnimy. Argument, że ktoś nieszczepiony kogoś zarazi, jest głupi" - stwierdził kandydat.



Debata majowa



Debata majowa

Podczas debaty prezydenckiej, która odbyła się 6 maja, wyjaśnił, dlaczego - jego zdaniem - mniejszości seksualne walczą o możliwość zawierania małżeństwa.

"Wiecie państwo, po co właściwie homoseksualiści chcą tego ślubu? No kiego diabła? Mogą sobie żyć jak chcą! Z dwóch konkretnych powodów, pieniądze. Znaczy, właściwie z jednego" - mówił Żółtek. "Otóż małżeństwa formalne mogą się wspólnie rozliczać z podatku dochodowego, mają konkretny zysk, oni nie. Małżeństwa przekazują sobie spadek i spadkowy podatek, a oni tego nie mają. Jak to rozwiązać? Zlikwidujmy ten podły podatek dochodowy, bo on i tak dochodów dla państwa nie przynosi i zlikwidujmy podatek spadkowy. Od razu homoseksualiści odczepią się od małżeństw, a jeśli chcą, to niech sobie założą homoseksualny kościół i tam sobie zawierają małżeństwa. Co do emerytur - w ogóle nie powinno być wieku emerytalnego" - stwierdził.

Program wyborczy

Program wyborczy

Żółtek opowiada się za:



- wyjściem Polski z UE,

- przywróceniem kary śmierci za morderstwo z premedytacją udowodnionym w sposób nieposzlakowy,

- prawną ochroną życia człowieka, od jego poczęcia do naturalnej śmierci z wyłączeniem osób skazanych na śmierć prawomocnym wyrokiem sądu,

- redukcją liczby urzędów i urzędników,



- wolnym rynkiem,



- prywatyzacją systemu ochrony zdrowia,



- sprzedaniem majątku Skarbu Państwa,



- zniesieniem PIT, CIT i podatków od spadków i darowizn,

- obniżką VAT do minimalnego dopuszczalnego w UE poziomu.

Kim jest Żółtek?

Stanisław Żółtek jest politykiem i przedsiębiorcą. To kandydat z ramienia Kongresu Nowej Prawicy. Początki jego politycznej kariery sięgają 1991 roku, kiedy to wstąpił do Unii Polityki Realnej. Po nieudanym starcie w wyborach parlamentarnych, Żółtek wycofał się do samorządu, zdobywając w 1994 roku mandat krakowskiego radnego. Z Krakowem był on związany przez wiele kolejnych lat - jako radny lub wiceprezydent miasta.

W 2001 roku ponownie spróbował swoich sił w wyborach parlamentarnych, startując z list PO. Bez powodzenia. Kolejne jego próby elekcji także nie przynosiły sukcesu, aż dopiero w 2014 roku zdobył mandat europosła, pełniąc tę funkcję do 2019 roku. W ubiegłorocznych eurowyborach nie udało mu się zdobyć mandatu.

Objął jednak funkcję prezesa Kongresu Nowej Prawicy, którą pełni do dzisiaj.

Pierwsza tura 28 czerwca

W wyborach prezydenckich, które odbędą się 28 czerwca, wystartuje 11 kandydatów: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek.

Kampania wyborcza zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach od 7.00 do 21.00. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas - 12 lipca - odbędzie się druga tura wyborów.