Kandydat z ramienia Kongresu Nowej Prawicy Stanisław Żółtek wyrósł na "gwiazdę prezydenckiej debaty". Kim jest Stanisław Żółtek, co mówił podczas debaty i jakie reakcje wywołał? Oto nasze zestawienie.

Zdjęcie Stanisław Żółtek podczas debaty w TVP /Paweł Supernak /PAP

Przypomnijmy, że w środę 6 maja odbyła się w TVP debata dziesięciu kandydatów na prezydenta Polski. Każdy uczestnik odpowiedział na pięć pytań z zakresu: polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka i ustrój państwa. Na koniec każdy miał także minutę na swobodne wystąpienie.

Kim jest Stanisław Żółtek?

Wśród uczestników znalazł się także Stanisław Żółtek - polityk i przedsiębiorca. To kandydat z ramienia Kongresu Nowej Prawicy. Początki jego politycznej kariery sięgają 1991 roku, kiedy to wstąpił do Unii Polityki Realnej. Po nieudanym starcie w wyborach parlamentarnych, Żółtek wycofał się do samorządu, zdobywając w 1994 roku mandat krakowskiego radnego. Z Krakowem był on związany przez wiele kolejnych lat - jako radny lub wiceprezydent miasta.

W 2001 roku ponownie spróbował swoich sił w wyborach parlamentarnych, startując z list PO. Bez powodzenia. Kolejne jego próby elekcji także nie przynosiły sukcesu, aż dopiero w 2014 roku zdobył mandat europosła, pełniąc tę funkcję do 2019 roku. W ubiegłorocznych eurowyborach nie udało mu się zdobyć mandatu.

Objął jednak funkcję prezesa Kongresu Nowej Prawicy, którą pełni do dzisiaj.

Najlepsze wypowiedzi Stanisława Żółtka

Podczas debaty w TVP Żółtek odznaczył się wieloma zapadającymi w pamięć słowami. Oto najciekawsze z nich:

"Nieważne, czy byłby koronawirus, czy nie i tak byśmy padli. Wystarczy popatrzeć na giełdę. Rozwiązanie jest proste: trzeba zmniejszyć wydatki na urzędy skarbowe, uwolnić gospodarkę" - odpowiedział na pytanie z zakresu gospodarki.

Żółtek o podniesieniu wieku emerytalnego i małżeństwach jednopłciowych:

"Wiecie państwo, po co właściwie homoseksualiści chcą tego ślubu? No kiego diabła? Mogą sobie żyć jak chcą! Z dwóch konkretnych powodów, pieniądze. Znaczy, właściwie z jednego. Otóż małżeństwa formalne mogą się wspólnie rozliczać z podatku dochodowego, mają konkretny zysk, oni nie. Małżeństwa przekazują sobie spadek i spadkowy podatek, a oni tego nie mają. Jak to rozwiązać? Zlikwidujmy ten podły podatek dochodowy, bo on i tak dochodów dla państwa nie przynosi i zlikwidujmy podatek spadkowy. Od razu homoseksualiści odczepią się od małżeństw, a jeśli chcą, to niech sobie założą homoseksualny kościół i tam sobie zawierają małżeństwa. Co do emerytur - w ogóle nie powinno być wieku emerytalnego" - stwierdził.

Z kolei w temacie polityki zagranicznej kandydat uznał:

"Polskie elity nauczyły się za komuny, że trzeba mieć pana i do dzisiaj tego pana muszą mieć. Jak nie Związek Radziecki, to Unia Europejska. Jak nie Unia Europejska, to Stany Zjednoczone. I to jest taka reguła. Przez to jesteśmy traktowani jak taki piesek, który ma obszczekiwać przeciwników. Dlatego nikt nas nie szanuje. [...] Nie ma tu potrzeby się popisywać, do kogo pierwszego pojadę. Pojadę do tego, kto się na to między innymi zgodzi, bo w tym cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz!"

W swoim ostatnim, swobodnym wystąpieniu Żółtek powiedział:

"Zlikwidujmy podatki dochodowe PIT, CIT i zmniejszmy pozostałe podatki. Zmniejszmy nakazy i zakazy, bo to jest jedynie broń przeciwko nam. Pozbądźmy się tej biurokracji, przecież mamy jej wszyscy. Unia nam nie pozwoli? To wyjdźmy z tej Unii, polexit".

Reakcje

Po debacie w sieci pojawiło się bardzo wiele reakcji na wystąpienia kandydatów. "Gwiazdą" został właśnie kandydat Kongresu Nowej Prawicy. Oto niektóre komentarze: