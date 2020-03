​"Super Express: Donald Tusk tajną bronią sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

"Donald Tusk ma podgryzać i wyprowadzać z równowagi PiS, będzie takim naszym bulterierem" - mówi "Super Expressowi" członek sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Zdjęcie Donald Tusk /Wojciech Stróżyk /Reporter

Jak czytamy w "Super Expressie", Donald Tusk nie będzie oficjalnie uczestniczył w kampanii wyborczej ze względu na spory elektorat negatywny, o czym sam mówił.

Reklama

Jego rola będzie nieco inna.

"Nikt nie potrafi tak wyprowadzić z równowagi prezesa PiS jak Tusk, a wyprowadzanie z równowagi Kaczyńskiego to coś, co w Platformie chcielibyśmy widzieć jak najczęściej" - mówi "SE" rozmówca z PO.

Tę strategię widać we wpisach Donalda Tuska na Twitterze - dużo ostrzejszych niż w czasach, gdy był szefem Rady Europejskiej.

"Rząd stwierdził, że przed koronawirusem uchronić nas mogą tylko czyste ręce. PiS może tego nie przetrwać" - pisał 28 lutego na Twitterze.

Przypomnijmy, że słowo "bulterier" ma w polskiej politycy pewną tradycję. W 2005 roku w rozmowie z "Dużym Formatem" Jacek Kurski oświadczył: "Będę bulterierem Kaczyńskich. Nie zawiodą się na mnie". To określenie przylgnęło już do niego w kolejnych latach, a także do co bardziej agresywnych polityków.