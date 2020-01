Prezes PiS aktywnie włączy się w kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. Z tego powodu specjalnie przełoży operację drugiego kolana - donosi w czwartek "Super Express".

- To arcyważny sprawdzian dla nas - mówi w rozmowie z "Super Expressem" bliski współpracownik Kaczyńskiego. Jak podkreśla, od majowych wyborów prezydenckich zależy, czy PiS będzie miał pełnię władzy.



Właśnie dlatego - jak podaje gazeta - prezes PiS zamierza aktywnie włączyć się w kampanię Andrzeja Dudy. Według informacji "SE", Kaczyński będzie jeździł po Polsce i spotykał się z wyborcami.



Jak ustaliła gazeta, prezes PiS przełoży z tego powodu operację kolana.



- Prezes zawita do małych i większych miast. Wiemy, że przed nim kolejna operacja kolana, ale prezes jest uparty i chce się zaangażować bardzo mocno w kampanię, a co prezes mówi, jest święte - podkreśla rozmówca gazety.



Przypomnijmy, że datę wyborów wyznacza marszałek Sejmu. Z kalendarza wyborczego wynika, że Elżbieta Witek powinna to zrobić najpóźniej 6 lutego. Może wybrać jedną z niedziel maja: 3, 10, 17. Kampania wyborcza oficjalnie rozpocznie się dopiero po zarządzeniu wyborów.

