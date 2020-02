Szefową kampanii Andrzeja Dudy została Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, Beata Szydło będzie szefową sztabu programowego, Joachim Brudziński szefem sztabu organizacyjnego, a Adam Bielan rzecznikiem sztabu.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda oraz Beata Szydło podczas prezentacji składu sztabu wyborczego / Marcin Obara /PAP

Podczas prezentacji sztabu wyborczego na scenie znaleźli się m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Paweł Szefernaker czy Adam Bielan. - Cieszę się, że w sztabie są doświadczeni politycy, którzy już niejedną kampanię prowadzili, w niejednej uczestniczyli. Cieszę się, że są też nowe twarze - powiedział podczas prezentacji prezydent Andrzej Duda.

- Mamy więc zawodników wypróbowanych i takich, którzy są naszą nadzieją - dodał.

"Obsceniczne gesty". Apel prezydenta

Prezydent zaapelował także o kulturalną kampanię "z szacunkiem do kontrkandydata i z szacunkiem do wyborców".

- Proszę o to, żeby nie było takich sytuacji, jak mieliśmy ostatnio w Pucku i czy takich jak mieliśmy ostatnio, niestety, w polskim Sejmie. Żeby nie było obrażających, obscenicznych gestów, żeby nie było obrażających słów i zachowań. To jest coś, co w polityce nie powinno mieć miejsca - podkreślił Duda.

- Mam nadzieję, że ta kampania będzie kampanią, w której wszyscy pokażemy, że nie zgadzamy się z takimi działaniami, że politykę można prowadzić inaczej, a walka wyborcza oznacza także kulturę. To jest dla mnie kwestia niezwykle istotna, o to apeluję przede wszystkim do tych, którzy współpracują ze mną i do moich zwolenników, aby nie dać się ponieść emocjom, aby nie dać się sprowokować - kontynuował.

- Nie ma miejsca na brak kultury w polskiej polityce. To jest sprawa fundamentalna - zaznaczył prezydent.

Zdjęcie Prezentacja sztabu Andrzeja Dudy / Andrzej Iwańczuk / Reporter

"Otwieramy sztab jako lokal"

Wcześniej zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel poinformował, że do siedziby sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy będzie można przyjść, porozmawiać, zapoznać się z dorobkiem kandydata i jego pomysłami.

"Otwieramy sztab jako miejsce, jako lokal, do którego można przyjść" - powiedział Fogiel w TVP1.

W wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja, poza Andrzejem Dudą, kandydują: wicemarszałek Sejmu, posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Robert Biedroń (Wiosna), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia.

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.