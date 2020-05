Szymon Hołownia: Mam większe szanse niż Rafał Trzaskowski

Wszystkie sondaże, które widziałem pokazują, że mam w drugiej turze większe szanse na wygranie z Andrzejem Dudą niż Rafał Trzaskowski - podkreślił w Poznaniu kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Jak dodał, obecne wyniki sondaży są zgodne z założeniami jego sztabu.

Zdjęcie Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia /Jakub Kaczmarczyk /PAP

W trakcie konferencji prasowej w Poznaniu kandydat był pytany o to, czy wystawienie przez Koalicję Obywatelską Rafała Trzaskowskiego w miejsce Małgorzaty Kidawy-Błońskiej utrudni mu wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich.



"Wszystkie sondaże, które widziałem pokazują, że mam w drugiej turze rzeczywiście większe szanse na wygranie z Andrzejem Dudą niż Rafał Trzaskowski. Mam głęboką nadzieję, że to ja będę (w drugiej turze) i że uda mi się wygrać z Andrzejem Dudą, a w Polsce za kilkanaście tygodni zacznie się zupełnie nowa perspektywa, zupełnie nowy czas" - powiedział Hołownia.

Jak dodał, Rafał Trzaskowski jako kandydat "mówi z zupełnie innego miejsca".

"Jest kandydatem partii politycznej, wysokim działaczem Platformy Obywatelskiej, (...) będzie formułował inne tezy niż te, które ja będę formułował. Jego pojawienie się jeszcze bardziej przekonało mnie do tych założeń, z którymi szedłem na samym początku kampanii wyborczej: że teraz naprawdę potrzebujemy w Polsce zupełnie nowego rozdania" - powiedział.

Kandydat był też pytany o opublikowany w sobotę sondaż, który daje mu trzecie miejsce z poparciem 19 proc. za Rafałem Trzaskowskim (20 proc.) i Andrzejem Dudą (35 proc.)

"Takie też było nasze założenie w pierwszej kampanii, żeby na mniej więcej miesiąc przed wyborami zbliżyć się do punktu 20 proc., a później, w odpowiednim czasie, przed samą elekcją, wyjść na jasne prowadzenie po stronie opozycyjnej. To udało nam się przed 10 maja, dokładnie dwa tygodnie przed wyborami, i wierzę głęboko, że za dwa - trzy tygodnie uda nam się to również w tej drugiej kampanii" - powiedział.

Podkreślił, że tegoroczna kampania wyborcza jest szczególna, bo i "takich wyborów jeszcze w Polsce nie było".

"Jesteśmy w kampanii wyborczej, w której wydawało się nam, że to jest półmaraton, ale w pewnym momencie okazało się, że trzeba przebyć jeszcze 12 km. Wymieniono sędziego, zmieniono reguły wyścigu. Na 30. kilometrze nagle podjechał autobus i wysiadł jeszcze jeden uczestnik tego biegu, ale w międzyczasie meta odjechała i nie wiadomo gdzie się dzisiaj znajduje" - dodał Hołownia.

Według sondażu PBS dla sobotniej "Gazety Wyborczej" prezydent Andrzej Duda cieszy się poparciem 35 proc. badanych, Rafał Trzaskowski (KO) - 21 proc., publicysta Szymon Hołownia (bezpartyjny) - 19 proc., a Krzysztof Bosak (Konfederacja) - 13 proc. Na dalszych miejscach znaleźli się: Robert Biedroń (Lewica), na którego głosować chce 8 proc. ankietowanych oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) - 5 proc.