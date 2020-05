Czas, żeby głos zabrali ci, którzy uczestniczyli w wyborach, ale od pewnego czasu mówią, że zmęczyli się "nawalanką", wojną na górze - powiedział w piątek niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. To dla nas zawsze był naturalny rezerwuar poparcia - zaznaczył. Dodał, że mobilizacja jego elektoratu postępuje.

Szymon Hołownia był pytany w Polsat News o pomysły na odebranie liberalnego elektoratu jednemu ze jego rywali w wyścigu o fotel prezydencki - Rafałowi Trzaskowskiemu, kandydatowi Koalicji Obywatelskiej.

"Nie chodzi o walkę o elektorat liberalny i zastanawianie się, jak tu uszczknąć z tego przebudzonego elektoratu Platformy Obywatelskiej (po dołączeniu Trzaskowskiego do rywalizacji wyborczej - PAP). To jest opowieść o tym, czy my (Hołownia i jego zaplecze - PAP) jesteśmy w stanie sięgać do naszej naturalnej rezerwy, czyli ludzi, którzy uczestniczyli w życiu demokratycznym, byli wyborcami, ale od jakiegoś czasu mówią, że już nie są w stanie na to patrzeć. Zmęczyli się tą nawalanką, wojną na górze. To dla nas zawsze był naturalny rezerwuar (poparcia - PAP)" - odpowiedział Hołownia.

"Nas jest w Polsce zdecydowana większość - ludzi, którzy nigdy do żadnej partii nie należeliśmy i głosowaliśmy na nie - jeżeli już musieliśmy - nie zawsze z przyjemnością. Czas, żebyśmy my zabrali głos. To będzie mój punkt odniesienia, a nie podszczypywanie się teraz o 1 - 2 proc. (poparcia - PAP) z Rafałem Trzaskowskim" - dodał.

Szymon Hołownia wyraził też przekonanie, że jest w stanie "wyciągnąć ludzi" i zachęcić ich do siebie jako kandydata na prezydenta, "nie tylko przeciw" partyjnym kandydatom, ale "ku czemuś". "Mobilizacja mojego elektoratu postępuje" - zapewnił.

Wyniki majowego przeprowadzonego przez Kantar badania wskazują, że gdyby wybory odbyły się za dwa miesiące, to największe poparcie uzyskałby Andrzej Duda, którego wskazało 39 proc. badanych deklarujących chęć wzięcia udziału w wyborach. Drugie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski, który zgromadził 18 proc. głosów. Trzecie miejsce należy do Szymona Hołowni mającego 15 proc. poparcia. 8 proc. poparcia daje Krzysztofowi Bosakowi czwarte miejsce w rankingu.

Na dalszych pozycjach znajdują się: Władysław Kosiniak-Kamysz (3 proc. poparcia), Robert Biedroń (2 proc. poparcia), Marek Jakubiak (2 proc. poparcia) i Stanisław Żółtek, na którego zagłosowałby mniej niż co setny badany. 1 proc. Polaków zadeklarowało wybór innego kandydata, a 12 proc. badanych nie ma jeszcze sprecyzowanych preferencji wyborczych.