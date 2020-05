Przekop Mierzei Wiślanej w tym kształcie i projekcie, który dzisiaj jest realizowany jest po prostu idiotyzmem - powiedział w sobotę w Krakowie kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

Zdjęcie Niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa //Łukasz Gągulski /PAP

"Ten rząd myśli kategoriami, jakimi myślały rządy Messnera, jakimi myślało się za głębokiego PRL-u, za Gierka, a więc stawiamy wielkie, narodowe rzeczy, olbrzymie kombinaty metalurgiczne, majestatyczne przekopy, prostowanie rzek" - mówił Hołownia. W jego ocenie takie przedsięwzięcia "przynależą do XX wieku".

Reklama

"Te pieniądze to zmarnowane pieniądze, to skaleczona polska przyroda, na której też można by było zarabiać pieniądze żyjąc w tamtym miejscu" - powiedział Hołownia.

"Cieszę się, że pan prezydent i pan premier są dzisiaj na przekopie Mierzei Wiślanej, może na własne oczy przekonają się, że czas wstrzymać się z tak idiotycznymi pomysłami i cieszę się też, że choć ja mówię o tym od trzech miesięcy, Rafał Trzaskowski dołączył do tego grona krytyków (przekopu) Mierzei Wiślanej i obecnego kształtu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego na ostatniej prostej przed wyborami" - dodał kandydat na prezydenta.

Zdjęcie Przekop Mierzei Wiślanej / Lukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

Andrzej Duda: Chcemy konkurować z zachodem Europy

Prezydent Andrzej Duda wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem złożyli w sobotę wizytę na terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.

Andrzej Duda mówił, że "chcemy nadal realizować wielkie inwestycje, które są siłą napędową gospodarki i chcemy konkurować z najlepszymi".



"Tak, chcemy konkurować z zachodem Europy. Tak, mamy taką ambicję, bo chcemy się także pod względem gospodarczym stać częścią Europy Zachodniej" - zaznaczył Duda.



Prezydent podkreślił, że inwestycja na Zalewie Wiślanym ma "charakter wzmacniania polskiej suwerenności, wzmacniania polskiej niezależności, wzmacniania polskiej wolności".

Bez decyzji środowiskowej

To inwestycja, która prowadzona jest bez decyzji środowiskowej. Termin jej wydania był wyznaczony na 29 maja.



Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,8 km; ma mieć głębokość 5 m. Docelowo kanał ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.