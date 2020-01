"Gen. Mirosław Różański dla ministra Błaszczaka jest gwarantem 'układu'? To czemu przez ponad rok był Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych za rządów Prawa i Sprawiedliwości" - napisał Szymon Hołownia, który chce walczyć o fotel prezydenta kraju. To odpowiedź na słowa szefa MON, który stwierdził, że Hołownia to "inne wydanie układu, który rządził Polską od lat".

"Gen. Mirosław Różański dla ministra [Mariusza] Błaszczaka jest gwarantem 'układu'? To czemu przez ponad rok był Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych za rządów PiS, czemu Lech Kaczyński wręczył mu drugą gwiazdkę generalską oraz Flagę Narodową w uznaniu zasług? Ktoś tu się mocno plącze..." - napisał Hołownia na Twitterze.



To odpowiedź na słowa ministra obrony narodowej, który stwierdził w Telewizji wPolsce, że "Szymon Hołownia to inne wydanie układu, który rządził Polską od lat". Według Mariusza Błaszczaka, świadczy o tym współpraca kandydata z byłym dowódcą generalnym, gen. Mirosławem Różańskim.



W poniedziałek Hołownia, który zamierza startować w wyborach prezydenckich, poinformował, że gen. rez. w stocz. spocz. Mirosław Różański, który w 2017 r. odszedł z wojska, będzie koordynatorem prac zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi.

"Generał Różański został powołany za czasów rządów koalicji PO-PSL. Ustanowienie pana generała jako doradcy Hołowni jest dowodem, że pan Hołownia to jest inne wydanie, ale tego samego układu, który przez osiem lat Polską rządził, a można powiedzieć, że z małymi wyjątkami rządził od roku 1989" - powiedział Mariusz Błaszczak w internetowej Telewizji wPolsce.



Dodał, nawiązując do działalności Janusza Palikota, że "to środowisko najpierw próbowało pójść na lewo, a teraz próbują pójść na prawo, bo może w tej grupie społecznej szukają poparcia". "Ale widać, że to jest wszystko sztuczne" - ocenił. "Chodzi o to samo - o powrót do władzy, nie żeby zmieniać Polskę, tylko żeby było tak, jak było" - stwierdził Błaszczak.

