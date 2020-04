- Jeżeli wybory odbędą się 10 maja, to będzie wiadomo, że prezydent został wybrany nielegalnie, bo wybory nie będą równe, ani powszechne - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Szymon Hołownia, kandydat niezależny na prezydenta.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Szymon Hołownia ocenił pomysł głosowania korespondencyjnego w majowych wyborach prezydenckich, który PiS przedstawił we wtorek. Projekt zakłada, że w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa i utrzymującym się stanem epidemii, możliwość głosowania korespondencyjnego przysługuje wszystkim obywatelom.

Zdaniem Hołowni to "techniczno-taktyczne zagranie, które ma pokazać, że Jarosław Kaczyński jest w grze, że walczy o władzę i będzie w stanie wykiwać opozycję parlamentarną".



Według rozmówcy "Rz", projekt ustawy zostanie zablokowany w Senacie na 30 dni (tyle Senat ma czasu na rozpatrzenie ustawy przyjętej przez Sejm). "Terminy się nie zgodzą i te wybory i tak będzie trzeba przesunąć" - uważa.



Hołownia stwierdził, że wybory powinny być przesunięte w ostateczności, a "dziś jesteśmy właśnie w ostateczności". "Nie interesuje mnie to, czy Andrzej Duda zostanie wybrany na następną kadencję, tylko to, ilu Polaków mogłoby zarazić się w komisjach wyborczych" - powiedział w rozmowie z dziennikiem.



