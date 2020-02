"Polsce potrzebny jest prezydent niezależny, który uzdrowi istniejący w naszym kraju system" - powiedział w piątek w Toruniu kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Jego zdaniem sens ma tylko polityka oparta na prawdzie, służbie i prostych wartościach. Hołownia poinformował również o zgromadzeniu sumy w wysokości pół miliona złotych w ramach zbiórki na kampanię wyborczą.

Zdjęcie Kandydat w wyborach prezydenckich Szymon Hołownia / Piotr Polak /PAP

Hołownia w Toruniu otworzył 12. kraju wyborcze biuro Ekipy Szymona.

"Wchodząc do polityki, zdecydowałem, że to będzie inna polityka. Moim zdaniem sens ma tylko polityka oparta na prawdzie, służbie, prostych wartościach, które z polityką gdzieś po drodze przestały się nam kojarzyć. My naszym ruchem pokazujemy, że są jeszcze ludzie, którzy pomimo tej całej degrengolady, którą Polsce zafundował klincz, w którym znalazły się główne partie polityczne, które tak naprawdę grają tylko pomiędzy sobą o zwycięstwo w kolejnych wyborach, zapominając o bardzo wielu realnych problemach, a przede wszystkim powiększając potencjał narodowej niezgody" - mówił Hołownia.

Kandydat podkreślił, że trzeba pomyśleć o państwie, które załatwia realne problemy ludzi, a tego już się nie da zrobić w tym układzie.

"Musi pojawić się prezydent bezpartyjny, który będzie bezpartyjnym 'bezpiecznikiem' i który 'zamontowany' w tym systemie uzdrowi tak, żeby znowu działał. W przeciwnym razie będziemy mieli coraz więcej ludzi, którzy nie będą głosować w wyborach. Już dzisiaj mamy około 7 milionów ludzi, którzy nie głosują, nie interesuje ich demokracja i uczestnictwo w niej" - przekonywał.

Hołownia zaznaczył, że obserwując entuzjazm towarzyszący powstawaniu jego ruchu, zbieraniu podpisów poparcia i biur, wierzy w możliwość zmian w Polsce.

"Naprawdę zbierzemy imponującą kwotę"

Kandydat poinformował, że w prowadzonej przez niego zbiórce pieniędzy na kampanię wyborczą od wtorku zgromadzono ponad pół miliona złotych.

"W sondażu każdy może powiedzieć wszystko, ale kiedy przychodzi do tego, żeby wyjąć z portfela parę złotych, które można by wydać na coś innego, to jednak nie każdy decyduje się, a tutaj wydają na politykę. Myślę, że naprawdę zbierzemy imponującą kwotę. Te pieniądze są też wyrazem tego, że Polacy dojrzeli do tego, żeby spróbować odpowiedzieć na ten kryzys, który obserwujemy w strukturach państwa, realnym działaniem, a nie tylko wygrażaniem pięścią telewizorowi" - ocenił.

Podczas spotkania Hołownia, odpowiadając na pytanie, powiedział, że jakakolwiek zmiana ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży w obecnej sytuacji jest niewskazana. "Wielokrotnie deklarowałem, że moje osobiste poglądy w tej sprawie są jasne. Natomiast w obecnej sytuacji, którą mamy w Polsce, zarówno rozwiązanie idące w lewo lub w prawo w tej chwili nie spotkałaby się z moją przychylnością. Uważam, że to wywołałoby kolejną wojnę światopoglądową w Polsce, która nie jest nam absolutnie potrzebna" - zaznaczył.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. O mandat ubiegają się m.in. walczący o reelekcję Andrzej Duda, wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), europoseł Robert Biedroń (Wiosna), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny Szymon Hołownia.