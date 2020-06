Chęć wzięcia udziału w wyborach prezydenckich w gminie Marklowice (woj. śląskie) zadeklarowało blisko 72 proc. spośród 4 268 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Z kolei w wielkopolskiej gminie Baranów chęć głosowania wyraziło 62 proc. spośród 6 284 uprawnionych. To dwie gminy w kraju, w których głosowanie odbywa się wyłącznie korespondencyjnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Zdjęcie W dwóch gminach głosowanie wyłącznie korespondencyjnie /fot. Grzegorz Bukala /Reporter

Przypomnijmy, że decyzją Państwowej Komisji Wyborczej w dwóch gminach: Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie) głosowanie w niedzielnych wyborach prezydenckich odbywa się tylko korespondencyjnie. Według Ministerstwa Zdrowia w dniu rekomendacji, czyli 19 czerwca, w obu gminach tzw. wskaźnik zapadalności przekraczał 100 na 10 tys. mieszkańców.

Reklama

W głosowaniu korespondencyjnym pakiety wyborcze można było wrzucać do skrzynek pocztowych do piątku.

Wybory w Marklowicach

W Marklowicach na Śląsku spośród ponad 4,2 tys. wyborców o doręczenie pakietów poprosiło blisko 2,9 tys. osób - informowała Poczta Polska. Następnie samorząd Marklowic uściślił, że ogółem dla tej gminy na wybory prezydenckie przygotowano 2 952 pakiety wyborcze, do piątku wydano też 104 zaświadczenia o prawie do głosowania.

"71,6 proc. mieszkańców zadeklarowało chęć oddania głosu w wyborach. Brawo!" - skomentowały na swojej stronie internetowej władze gminy.

Wcześniej obawy o frekwencję

Wcześniej wójt Marklowic Tadeusz Chrószcz obawiał się o frekwencję. "Frekwencja w naszej gminie była zawsze wysoka, nawet 65-procentowa. Obawiam się, że teraz może być inaczej. Mieszkańcy teraz mniej wychodzą, duża część może się nie dowiedzieć w porę o konieczności zgłoszenia, mają na zgłoszenie tylko trzy dni robocze" - mówił.

Jego obawy zwiększał fakt zakażenia koronawirusem części urzędników. Na ponad 30 pracowników urzędu w czasie poprzedzającym wybory zakażenie potwierdzono u czworga. "Jesteśmy od tego, by sobie poradzić. Musimy rzetelnie się wywiązać z obowiązków i staniemy na głowie, żeby tak się stało" - deklarował Chrószcz.

"Dramat", "paranoja"

Śląska gmina ogłoszenia o konieczności zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego umieściła m.in. w internetowym biuletynie informacji publicznej oraz na swoim profilu na Facebooku. Wielu mieszkańców zgłaszało niezadowolenie z sytuacji.

"Dramat", "paranoja" - komentowano na profilu gminy na Facebooku.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców w obwodzie głosowania, znajdującym się na terenie gminy, musieli zgłaszać zamiar głosowania do 24 czerwca, osobiście, SMS-em lub pocztą elektroniczną. Dla wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach termin ten przypadał 26 czerwca.

Zainteresowanie głosowaniem w gminie Baranów

Z kolei w wielkopolskiej gminie Baranów chęć głosowania zadeklarowało 62 proc. spośród 6 284 uprawnionych do głosowania.

Gmina - jak podkreśliła wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek - rozpoczęła przygotowania do głosowania korespondencyjnego już w sobotę, 20 czerwca.

W internetowym biuletynie informacji publicznej, lokalnym radiu i gazecie umieszczono ogłoszenia o konieczności zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 24 czerwca. Do wszystkich mieszkańców trafiły też powiadomienia za pośrednictwem SMS-ów. Wyborcy mogli zgłosić zamiar głosowania osobiście, telefonicznie, telefaksem lub e-mailem.

"Moi pracownicy z wszystkich wydziałów urzędu wykonali ogromną pracę" - zaznaczyła Lewandowska-Siwek.

Z możliwości dostarczenia pakietów wyborczych do urzędu skorzystało 700 osób. Pozostali oddali pakiety w placówce pocztowej albo dostarczają je w niedzielę osobiście do jednej z sześciu obwodowych komisji wyborczych.

Na przychodzących do komisji oczekuje przewodniczący. Pyta, czy pakiet jest właściwie zaadresowany i czy koperta jest zaklejona, następnie koperty trzeba zostawić w koszyku. Głosujący nie podchodzą do stolika, przy którym zasiadają członkowie komisji wyborczej i nic nie podpisują.

Część wolała głosować anonimowo

Lewandowska-Siwek poinformowała, że z powodu wymogu głosowania korespondencyjnego 270 mieszkańców gminy Baranów zdecydowało się na głosowanie poza gminą.

"Nie chcieli głosować na swoim terenie, bo w głosowaniu korespondencyjnym muszą podać swoje dane, tymczasem woleli zagłosować anonimowo" - wyjaśniła.

Wybory 2020. Kolejki przed lokalami wyborczymi 1 / 8 Przed lokalami wyborczymi w Warszawie od rana w niedzielę ustawiają się kolejki osób chcących oddać głos w wyborach prezydenckich. W kolejkach w stolicy było od kilkunastu do ponad 100 osób. Źródło: PAP Autor: Paweł Supernak udostępnij

Opinie podzielone

Zdaniem wójt Baranowa wybory korespondencyjne nie powinny być organizowane w okresie pandemii, ponieważ są zdecydowanie mniej bezpieczne dla wszystkich. Jej zdaniem, pracownicy zostali narażeni na częstszy kontakt z wyborcami i zdarzały się przypadki większych skupisk w siedzibie urzędu.

"Najpierw ludzie przychodzili do urzędu, żeby potwierdzić udział w głosowaniu korespondencyjnym, drugi raz, by odebrać pakiet wyborczy, a po raz trzeci, żeby złożyć dokumenty (oddać pakiet wyborczy) dla obwodowej komisji wyborczej" - wymieniła wójt i dodała, że "w przypadku tradycyjnego głosowania, byłoby to tylko jedno wyjście z domu".

Zdaniem włodarza Baranowa głosowanie korespondencyjne jest też o wiele droższe od tradycyjnego. "Przeznaczyliśmy na ten cel ogromną ilość papieru, ponieważ dla każdej osoby trzeba było przygotować trzy koperty i trzy kartki. W przypadku normalnego głosowania byłaby to jedna kartka" - podała.

Opinie wśród mieszkańców Baranowa na temat głosowania korespondencyjnego są różne.

"Musiałem chodzić kilka razy do urzędu, a tak przyszedłbym raz na głosowanie" - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową pan Krzysztof.

Z kolei zdaniem Tadeusza Obalskiego "na początku było to duże zaskoczenie. Ale obyło się bez problemu. Powiadomiłem urząd mailem, a listonosz dostarczył dokumenty do domu" - powiedział.