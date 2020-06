Senat rozpoczął obrady w poniedziałek o godz. 20, zajmuje się ustawą ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich od razu po rozpatrzeniu pierwszego punktu porządku ws. zmian w komisjach. "Być może ustawa wyborcza będzie głosowana jeszcze w poniedziałek" - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Zdjęcie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki /Jan Bielecki /East News

Grodzki poinformował na konferencji prasowej, że obrady Senatu rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 20 i senatorowie po rozpatrzeniu pierwszego punktu porządku, dotyczącego odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, rozpoczną dyskusję nt. o ustawy dotyczącej przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

Ustawa - podkreślił Grodzki - będzie głosowana oddzielnie, zaraz po zakończeniu jej procedowania przez senatorów. "Jeśli się uda i senatorowie w jakimś sensie narzucą sobie samodyscyplinę dyskusji (...), to będziemy to głosować dzisiaj, obrady są do g. 22. Jeśli nie, to będziemy od rana jutro kontynuować tenże punkt drugi, czyli ustawę wyborczą, aż do jej przegłosowania bezpośrednio po zakończeniu tego punktu" - powiedział Grodzki.

Dodał, że ustawa będzie głosowana w poniedziałek wieczorem lub we wtorek do południa, a następnie "niezwłocznie trafi do Sejmu".

Trzy połączone komisje senackie pozytywnie zarekomendowały w poniedziałek większość poprawek zgłoszonych do ustawy dotyczącej tegorocznych wyborów prezydenckich, w tym poprawki o 10 dniach na złożenie podpisów oraz możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów.