By zaatakować prezydenta, rozpoczyna się kampanię nienawiści przeciw osobom, które mają mu pomóc - powiedziała w sobotę szefowa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

Zdjęcie Jolanta Turczynowicz-Kieryłło /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

W programie "Wszystko co najważniejsze" w Polsat News Jolanta Turczynowicz-Kieryłło odniosła się do publikacji "Gazety Wyborczej", która opisała, jak w 2018 r. kobieta w szarpaninie ugryzła w rękę mężczyznę, który - jak mówiła - zaatakował ją i jej syna, i dusił ją. Mężczyzna tłumaczył, że do przyjazdu straży miejskiej zatrzymał kobietę i jej syna za kolportaż ulotek mimo ciszy wyborczej.

"Żeby atakować prezydenta, rozpoczyna się kampanię nienawiści przeciwko osobom, które mają mu pomóc w kampanii, w tym przypadku dotyka to dzisiaj mnie" - powiedziała Turczynowicz-Kieryłło.

Zarzuciła "GW", że przyjęła perspektywę napastnika, a kandydatce PO na prezydenta Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, że "w żaden nie odcięła się od takiego scenariusza, który rekomenduje 'Gazeta Wyborcza', w którym sprawca bandyckiej napaści jest opisywany niemalże jako bohater".

"Gdybym nie ugryzła tego człowieka, to mogłyby być skutki dużo gorsze"

"Mam dokumenty, opinie biegłych lekarzy, że gdybym nie ugryzła tego człowieka, to na pewno mogłyby być skutki dużo gorsze" - powiedziała Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. Dodała, że po zajściu ona i jej syn przez kilka miesięcy pozostawali pod opieką psychologa oraz że żadnych ulotek przy niej ani jej synu nie znaleziono.

Zarzuciła także Kidawie-Błońskiej, że ta nie odcięła się od praktyk obelżywego wyzywania prezydenta; swoje zaangażowanie w kampanię Dudy tłumaczyła tym, że prezydent ze swoją misją zmiany standardów w polityce, podniesienia kultury debaty ją przekonał. Wcześniej na Twitterze Turczynowicz-Kieryłło wyraziła oczekiwanie, że kandydatka PO potępi "Gazetę Wyborczą" za promocję przemocy wobec kobiet. Kidawa-Błońska komentując publikację "GW" powiedziała, że "prezydent Duda nie ma szczęścia do współpracowników w sztabie".

W sobotę "GW" przytoczyła relację mieszkańca Milanówka (woj. mazowieckie) o pokąsaniu go przez Turczynowicz-Kieryłło. Incydent, opisany przez "GW" za portalem obiektywna.pl wydarzył się podczas ciszy wyborczej przed wyborami samorządowymi jesienią 2018. Turczynowicz-Kieryłło miała kolportować ulotki ośmieszające jednego z kandydatów i ugryzła w przedramię świadka, który zatrzymał ją i jej syna.

Zaatakowana przez "rosłego mężczyznę"

Według relacji Turczynowicz, to ona została zaatakowana przez rosłego mężczyznę, który szarpał jej syna, a ją zaczął dusić. Zaprzeczyła, by kolportowała ulotki.

Szefowa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy opublikowała w sobotę zdjęcie zeznania strażnika miejskiego, który uczestniczył w interwencji. Funkcjonariusz z patrolu wezwanego do szarpaniny z udziałem trzech osób zeznał, że mężczyzna trzymający kobietę i chłopca za szyję tłumaczył to obywatelskim ujęciem osób, które złamały ciszę wyborczą, kolportując ulotki. Według strażnika mężczyzna pokazał na dowód ulotkę, którą wyjął ze swojego auta, a wezwany na interwencję funkcjonariusz nie zauważył żadnych ulotek na ulicy. Gdy kobieta wyraziła zamiar zgłoszenia napaści, strażnicy wezwali także policję.

Straż miejska w Milanówku zarejestrowała zdarzenie jako "wzajemne naruszenie nietykalności przez kobietę i mężczyznę". Jak napisała "GW", prokuratura umorzyła obydwa postępowania z uwagi na "brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu"; żadna ze stron nie wniosła zawiadomienia w trybie prywatnoskargowym.