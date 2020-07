Chodźmy Jarosławie na długi, wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, by uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji - napisał w sobotę na Twitterze były premier Donald Tusk, zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zdjęcie Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Zdjęcie z 2007 roku /Jerzy Dudek /Agencja FORUM

"Chodźmy Jarosławie na długi wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji. I nie musimy brać ochrony, ze mną będziesz bezpieczny" - napisał na Twitterze Tusk, były premier i były szef Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

W ostatnich dniach kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski często wspominał o tym, że Tusk nie uczestniczy już w polskiej polityce i dodawał, że czas, by tak samo było z Kaczyńskim.

"Donald Tusk odszedł z polityki, dziś jest czas na to, żeby z polityki odszedł też Jarosław Kaczyński" - mówił w piątek w Zduńskiej Woli kandydat KO na prezydenta.

Z kolei w sobotę w Ostrzeszowie Trzaskowski stwierdził, że "skoro już nie ma na polskiej scenie politycznej Donalda Tuska, to może czas, żeby nie było na niej także Jarosława Kaczyńskiego".