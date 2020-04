Na furtce prowadzącej do posesji Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu pojawiła się skrzynka pocztowa - informuje TVN24. O braku skrzynki informowała wcześniej "Gazeta Wyborcza".

We wtorek (21 kwietnia) "Gazeta Wyborcza" informowała o filmie opublikowanym 19 kwietnia przez kanał "Wolne Media". Jego autorzy zwracali uwagę, że Jarosław Kaczyński nie ma skrzynki na listy przy swojej posesji. Stwierdzili, że za skrzynkę "służy otwór w furtce, a jego wymiary są niezgodne z przepisami".

Teraz skrzynka pojawiła się na bramce.



Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej nakłada Prawo pocztowe. Według przepisów, w budynkach jednorodzinnych skrzynka pocztowa powinna być umieszczona przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości.



Za brak skrzynki albo umieszczenie jej bez spełnienia wymogów grozi kara pieniężna od 50 zł do nawet 10 tys. zł.



Jeśli wybory odbędą się w trybie korespondencyjnym, do skrzynek pocztowych trafią pakiety wyborcze.