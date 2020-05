"To, że szczujnia pisowska wali we mnie jak w bęben jest jasne, bo stałem się dla nich realnym zagrożeniem. Będą próbowali się czepiać absolutnie wszystkiego. Jestem na to przygotowany" - napisał na Twitterze kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, po tym jak TVP Info przypisało mu wypowiedź z fejkowego konta.

Zdjęcie Szymon Hołownia /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

We wtorek (5 maja) w serwisie TVP Info pojawił się materiał z komentarzami do tego, że kandydat na prezydenta Szymon Hołownia rozpłakał się, gdy mówił o konstytucji.



W artykule zaznaczono, że do sprawy odniósł się również na Twitterze sam Hołownia. Tyle że przytoczono wpisy pochodzące z fałszywego konta, podszywającego się pod polityka.



"To, że szczujnia pisowska wali we mnie jak w bęben jest jasne, bo stałem się dla nich realnym zagrożeniem. Będą próbowali się czepiać absolutnie wszystkiego. Jestem na to przygotowany" - zareagował Hołownia. Kandydat dołączył też screeny z materiału (fragment został już usunięty ze strony TVP Info).



Z kolei poseł PO Sławomir Nitras zwrócił uwagę, że fałszywe wypowiedzi zostały też przypisane politykom Platformy. "Ludzie w TVP regularnie podają informacje z fejkowych kont polityków jako prawdziwe. Dotyczy to Kidawy-Błońskiej, innych polityków PO, dzisiaj Hołowni. Coś obrzydliwego. Za publiczne pieniądze takie kłamstwa" - napisał.