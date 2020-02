Ile będzie kosztować kampania wyborcza Szymona Hołowni? „Szacujemy, że będzie tańsza, niż kampania naszych konkurentów z poprzednich lat, np. Andrzeja Dudy. Chcielibyśmy się zamknąć w 10 mln" – powiedział kandydat w „Kropce nad i” w TVN24.

Zdjęcie Szymon Hołownia /Piotr Hukalo /East News

Na pytanie, czy zbierze od ludzi 10 milionów złotych, Hołownia odpowiedział: "Milion osób przekonać do tego, żeby dali po 10 zł? Jak nam się na razie udało kilka tysięcy przekonać, ale ta liczba rośnie, żeby poświęcali swój czas, energię, siłę, zbierali podpisy".

Reklama

Kandydat na prezydenta zapowiedział również, że jest w stanie podpisać ustawę o związkach partnerskich. - Proszę znaleźć mi Sejm, który to uchwali. To jest adresowanie do prezydenta pytań, które muszą przejść przez Sejm. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby w którymś z Sejmów, które mieliśmy dotychczas, była gotowość do takiej ustawy. Ale ja podpisałbym taką ustawę - mówił Hołownia.

Według najnowszego sondażu prezydenckiego, dla "Rzeczpospolitej", może on liczyć na 8,1 procent poparcia. Jest trzeci w rankingu, za Andrzejem Dudą i Małgorzatą Kidawą-Błońską.