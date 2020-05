Senatorowie PiS domagali się utajnienia obrad Senatu, które rozpoczęły się we wtorek o godz. 15. Wniosek w tej sprawie złożył senator PiS Marek Martynowski. Senat wniosek odrzucił. W pewnym momencie system się zawiesił i trzeba było powtórzyć głosowanie w sprawie zamknięcia listy senatorów zadających pytania. Przerwa trwała kilka minut.

Zdjęcie Transmisja obrad Senatu oglądana w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie / Radek Pietruszka /PAP

Za odrzuceniem wniosku głosowało 51 senatorów. Za było 41.

Zdaniem PiS wniosek o utajnienie obrad powinien zostać uzasadniony i przedstawiony w warunkach zachowania tajności. Marszałek Grodzki uznał inaczej, przytaczając przepisy, które przeczą takiemu stanowisku.

Przeprowadzanie wyborów w trybie głosowania korespondencyjnego może nie być do końca bezpieczne dla wyborców - tak sprawozdawca trzech połączonych komisji senackich Aleksander Pociej (KO) uzasadniał wniosek o odrzucenie ustawy.

Trzy komisje za odrzuceniem ustawy w całości

W poniedziałek trzy senackie komisje: ustawodawcza, praw człowieka i samorządu terytorialnego opowiedziały się za odrzuceniem ustawy w całości.

Pociej - szef komisji praw człowieka, praworządności i petycji - zwrócił on uwagę, że senatorowie PiS najpierw krytykowali Senat za opóźnianie prac, a we wtorek opowiedzieli się za wnioskiem senatora Marka Martynowskiego (PiS) o utajnienie obrad, zmierzającym do tego, by jeszcze bardziej opóźnić prace. Wymienił w tym kontekście nazwiska wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i senatora Marka Pęka, którzy poparli ten wniosek.

Pociej zwracał uwagę, że senatorowie nie otrzymali dotychczas od rządu projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy, bez których nie sposób jej ocenić. Przywoływał stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, który nie chciał się wypowiadać, czy przepisy ustawy są bezpieczne do momentu, gdy będą znane akty wykonawcze do niej. "Jeżeli chcecie państwo powiedzieć, że czekanie na akty wykonawcze nie ma sensu, to co chcecie odpowiedzieć Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu" - mówił Pociej pod adresem senatorów PiS.

Zaznaczał, że eksperci w obszarze zdrowia generalnie nie są w stanie przesądzić, czy wybory w trybie głosowania korespondencyjnego będą bezpieczne pod względem epidemiologicznym. Przywołał przesłaną Senatowi opinię zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego, uznającego, że praca w komisji wyborczej przy okazji takich wyborów może skutkować zarażaniem się koronawirusem.

"Zorganizowanie takich wyborów oznacza decyzję o radykalnym zwiększeniu ryzyka zakażeń"

Pociej przywoływał także opinię Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, że ustawa nie eliminuje różnego rodzaju zagrożeń dla pracowników Poczty. "Piszą to ludzie, którzy będą to wykonywać i oni się autentycznie tego boją" - mówił senator.

Podkreślał, że pracownicy Poczty Polskiej obawiają się co będzie, jak adresat, który ma otrzymać pakiet wyborczy, nie będzie posiadać skrzynki oddawczej, co będzie gdy wyborca złoży skargę, że pakiet został mu dostarczony zniszczony. Przywołał też opinię związkowców z Poczty, że "zorganizowanie takich wyborów oznacza decyzję o radykalnym zwiększeniu ryzyka zakażeń".

Pociej przypomniał również negatywną opinię przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej wobec ustawy oraz stwierdził, że wszystkie opinie konstytucjonalistów o ustawie są miażdżące.



Ponadto senator stwierdził, że w ustawie jest artykuł mylący wybory - w jednym z artykułów jest błędne odesłanie do wyborów parlamentarnych, a nie prezydenckich. "Stąd wniosek większości komisji jest o odrzucenie ustawy w całości" - podsumował Pociej.

Odpowiadając na pytanie, czy jeśli nie uda się przeprowadzić wyborów 10 maja, będzie można pozostać przy obecnych kandydatach czy można ich zmienić, senator Pociej mówił, że jeżeli zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej, wówczas "nie trzeba" zmieniać. Przypomniał też, że szef PKW mówił w Senacie, iż wybory są praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia w takich warunkach.

PiS: Trzeba przeprowadzić wybory w terminie konstytucyjnym

- Trzeba przeprowadzić wybory w terminie konstytucyjnym i stworzyć jak najlepsze warunki do głosowania. Trybem stwarzającym najbezpieczniejsze warunki jest tryb korespondencyjny - mówił Marek Pęk z PiS, który zarzucił oponentom politycznym, że "stosują obstrukcję parlamentarną", choć w ramach regulaminu.

Jego zdaniem, stwarzanie pozorów pogłębionej debaty ma na celu tylko wydłużanie do maksimum procesu ustawodawczego, a przeprowadzenie teraz wyborów jest konieczne.

- Od wielu tygodni społeczeństwo żyje w warunkach epidemii i znakomicie sobie radzi - mówił Pęk. Jego zdaniem, większym wyzwaniem niż samo oddanie głosu jest zorganizowanie punktów związanych z ich liczeniem głosów i - jak stwierdził - "pilnowaniem" wyborów.

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie zajmują się ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

Zdaniem opozycji, PiS gra na zwłokę ws. ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Gdyby Senat jej nie odrzucił we wtorek, trafiłaby ona od razu na biurko prezydenta. Jutro mija termin do którego Senat musi zająć stanowisko ws. ustawy.