"Wiemy dobrze, że decyzję ogłoszoną przez marszałek Sejmu podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński. I nie ma co tego owijać w bawełnę" - powiedział w środę szef PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

W środę (3 czerwca) marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła termin wyborów prezydenckich na niedzielę 28 czerwca. Oznacza to, że ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.

Reklama

Kosiniak-Kamysz w TVN24, odnosząc się do słów Witek o tym, że termin wyborów został wyznaczony dopiero na 28 czerwca "z winy opozycji", odparł: "Znów odwracanie kota ogonem. Stawianie wszystkiego na głowie".

"Wiemy dobrze, że decyzję ogłoszoną przez marszałek Witek podjął Jarosław Kaczyński. I nie ma co tego owijać w bawełnę" - podkreślił kandydat PSL na prezydenta.

"Nie ma równych szans"

Zwrócił uwagę, że obecnie "szukanie winnych trzeba zacząć od siebie". "Powinni zacząć przedstawiciele PiS-u od wskazania tych, którzy podjęli decyzję o druku kart za 70 mln zł; tych, którzy doprowadzili do sytuacji, że wybory ogłoszone się nie odbyły, a nie zostały przełożone. Że jesteśmy w pustce konstytucyjnej, w chaosie prawnym" - mówił.

Podkreślił, że "nie ma też takiej współpracy i możliwości wychodzenia z kryzysu gospodarczego, epidemiologicznego czy ustrojowego".

Potwierdził, że nadal będzie kandydatem PSL w wyborach prezydenckich 28 czerwca.

"Nie ma równych szans, ponieważ dostęp do telewizji rządowej - to jest tylko dla jednego kandydata. I to już powoduje gigantyczną nierówność, ale idę swoją drogą i nie zamierzam tego zmienić" - powiedział Kosiniak-Kamysz.