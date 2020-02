W sobotę po godz. 13 w Jasionce koło Rzeszowa rozpoczęła się konwencja wyborcza kandydata PSL na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza inaugurująca jego kampanię prezydencką. Szef Stronnictwa przedstawi na niej całościową wizję swojej prezydentury i zaprezentuje kolejne propozycje.

Zdjęcie Lider PSL, kandydat na prezydenta RP Władysław Kosiniak-Kamysz /Sebastian Borowski /PAP

"Przedstawię całościową wizję swojej prezydentury. Część swoich propozycji zaprezentowałem już podczas debaty eksperckiej w ubiegłą sobotę. Teraz też będę mówił o zdrowiu, edukacji. Poruszę sprawy przyszłości, czyli bezpieczeństwa energetycznego, sprawy międzynarodowe, wojskowe" - podkreślił lider PSL. Zapowiedział też, że na sobotniej konwencji padną "kolejne propozycje".



Rzecznik ludowców Miłosz Motyka, który jest w sztabie Kosiniaka-Kamysza, powiedział, że konwencja w Jasionce będzie najliczniejszym spotkaniem Stronnictwa od wielu lat. "Myślimy, że liczniejsza nawet niż niejedna dotychczasowa konwencja. Widać, że entuzjazm i zaangażowanie wewnątrz środowiska PSL i wśród organizacji, które tworzą z nami Koalicję Polską, czyli Unii Europejskich Demokratów, czy wśród ruchu Pawła Kukiza jest wielki" - powiedział Motyka.



Według niego, będzie to konwencja pokazująca, że kandydat PSL na prezydenta ma program, "który nie został napisany w jednym, czy drugim gabinecie, który też nie został stworzony na podstawie badań, jak u innych kandydatów, tylko (...) napisali go sami Polacy na dziesiątkach spotkań z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem".

O tym będzie mówił kandydat PSL

Motyka dodał, że prezes PSL będzie mówił przede wszystkim o prerogatywach prezydenta. "Czyli o bezpieczeństwie, pewnie też o cyberbezpieczeństwie. Poruszy również temat polityki zagranicznej. Będzie mówił o zdefiniowaniu Unii Europejskiej i roli Polski w Unii, szczególnie po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii" - powiedział rzecznik PSL.



"Na pewno będzie zagwarantowanie i potwierdzenie, że jesteśmy tak naprawdę gwarantem tego, że nic co było w ostatniej kadencji przez PiS dane, nie będzie zabrane, ale będzie wzmocnione i będzie rozszerzone. Bo uważamy, że te programy społeczne należy kontynuować i nie należy ich w żadnym wypadku usuwać. I my jesteśmy gwarantem tego, że one będą utrzymane" - zaznaczył Motyka.



Na pytanie, czy z ust prezesa padną nowe propozycje, rzecznik ludowców odparł, że tak. "To będą propozycje, które mają na celu wzmocnienie polskiej gospodarki, czyli na pewno skierowanie ku ludzi ciężko pracujących, jak chociażby dobrowolny ZUS, na pewno będzie 'Emerytura bez podatku', ale będzie też program stypendialny dla studentów, tak, aby zatrzymać specjalistów w Polsce.

Kto zabierze głos na konwencji?

Dopytywany, kto oprócz prezesa PSL zabierze głos na konwencji, odparł, że planowane jest wystąpienie przewodniczącego Rady Naczelnej PSL Jarosława Kalinowskiego oraz małżonki prezesa Pauliny Kosiniak-Kamysz, która będzie mówiła o aktywności pierwszej damy.



"Spodziewam się słów, że pierwsza dama nie powinna stać za plecami prezydenta, tylko powinna w równym szeregu z nim dbać o to, aby Polakom żyło się lepiej. I powinna też podejmować jakieś inicjatywy, które mogłyby leżeć po jej stronie" - powiedział Motyka.



W ubiegłą sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się debata o programie Kosiniaka-Kamysza, która podzielona była na sześć paneli dot. m.in. służby zdrowia i edukacji.



Kosiniak-Kamysz zapowiedział wówczas, że stanie na wysokości zadania i daje gwarancję, że jako prezydent zrealizuje prawdziwą reformę ochrony zdrowia. Zapowiedział też m.in. walkę o wyższe dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników. Zapewnił także, że nie zamierza likwidować wprowadzonych programów społecznych.



W wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja o urząd prezydenta RP - oprócz Kosiniaka-Kamysza - ubiegają się: obecny prezydent Andrzej Duda, posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Robert Biedroń (Wiosna), poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia.