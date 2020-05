​Władysław Kosiniak-Kamysz: Pierwsze zadanie to reforma służby zdrowia

"Chcę Polski silnej, gospodarnej i bezpiecznej" - mówił w sobotę 30 maja w Przybysławicach Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat PSL na prezydenta. Podczas wizyty w Świętokrzyskiem prezes PSL przedstawił założenia "Planu dla Polski".

Zdjęcie Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

Kosiniak-Kamysz mówił, że w Polsce potrzebne są zmiany ustrojowe "Prezydent musi mieć większe uprawnienia, większą moc. Żeby ustawa zgłoszona przez prezydenta była rozpatrywana w ciągu 14 dni" - mówił lider ludowców.

Reklama

Dodawał, że zmiany powinny objąć również obie izby parlamentu. "Sejm powinien być wybierany w mieszanych, jednomandatowych okręgach wyborczych i głosowaniu na formacje polityczne. Senat jako izba samorządowa" - powiedział.

"Wiatr zmian w Polsce"

Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował także swoje plany dotyczące gospodarki, ochrony zdrowia, a także spraw rolniczych. "Myślę, że będzie wiał wiatr zmian w Polsce. Ten wiatr jest potrzebny. Koronawirus pokazał ułomności w Polsce i tych osób, które sprawują władzę" - mówił dodając, że pierwszym zadaniem dla niego, jako prezydenta, będzie reforma służby zdrowia.

"Nie wolno likwidować oddziałów, które w danym czasie nie mają pełnego obłożenia. Mówię o oddziałach zakaźnych. W 2015 było ich 119; kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, minister zdrowia powiedział, że 79 jest gotowych. Co się stało z pozostałymi?" - mówił.

"Trzeba oddłużyć szpitale, dofinansować leczenie, odbiurokratyzować służbę zdrowia i podnieść wynagrodzenia szczególnie dla pielęgniarek, ratowników i fizjoterapeutów. To jest plan dla ochrony zdrowia" - dodał.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku

Odnosząc się do spraw gospodarczych wskazywał na konieczność podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. złotych.

"Państwo każe za to, że chcesz pracować. Państwo dzisiaj nie pomaga tym, którzy chcą pracować i tym, którzy tworzą miejsca pracy. Trzeba podnieść kwotę wolną od podatku - 8 tys. zł to niezbędne minimum. Polska będzie silna tylko wtedy, kiedy postawimy na rodzime i rodzinne firmy. To jest filar polskiej gospodarki. Wielka Polska będzie silna swoją własnością. Chcę Polski silnej, gospodarnej i bezpiecznej. Ale siłą i umiejętnościami naszych rodaków" - dodawał.

"Wieś została oszukana"

Mówiąc o rolnictwie, podkreślał potrzebę utworzenia m.in holdingu spożywczego. "Musimy wprowadzić fundusz stabilizacji dochodów rolniczych, dofinansowanie powszechnych ubezpieczeń rolniczych. Musimy stworzyć holding spożywczy, który był obiecywany" - powiedział.

"Gospodarna wieś została oszukana, wyzyskana i odrzucona. VAT na zdrową żywność musi być zerowy, inaczej nie będzie promocji tej żywności. Nie podatek od mięsa, nie podatek cukrowy, tak jak proponują dzisiaj rządzący" - powiedział.

Oceniał, że oprócz kryzysu epidemiologicznego i gospodarczego w kraju mamy także kryzysy polityczny, ponieważ dwie największe opcje nie potrafią ze sobą rozmawiać. "Te popisowe ich rozgrywki na arenie, gdzie tylko i wyłącznie liczy się, +kto kogo+. Do czego to doprowadzi? Do ruiny" - mówił.

Wskazał, że Polsce potrzebny jest prezydent, który będzie jednoczył zwaśnione strony. "Może to zrobić ktoś, kto ma zdolności do porozumienia, do współpracy, nie jest zacietrzewiony" - podkreslił.