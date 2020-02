"Ten sondaż obrazuje to, co czuję na dziesiątkach spotkań w całej Polsce. To pokazuje, że trzecia droga, o której mówię ma sens" – stwierdza w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Jan Graczyński /East News

Lider PSL odniósł się w ten sposób do zaskakujących wyników sondażu United Survey dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Wynika z niego, że Andrzej Duda przegrałby w II turze, jeśli udałoby się do niej wejść właśnie Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Wówczas mógłby on liczyć na 45,9 proc. głosów - a obecny prezydent na 2 punktów proc. mniej.

Andrzej Duda pokonałby natomiast w drugiej turze Małgorzatę Kidawę-Błońską.



"Wierzę, że będę w II turze i wtedy wygram z Andrzejem Dudą. Moje hasło to: "Nadzieja dla Polski", bo daję nadzieję, że może być lepiej, może nastąpić w Polsce realna zmiana, także w Pałacu Prezydenckim" - skomentował wyniki sondażu Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".