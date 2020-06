Wybory 2020. 4 czerwca debata kandydatów na prezydenta na temat zdrowia

W czwartek, 4 czerwca, ma się odbyć debata kandydatów na prezydenta na temat zdrowia. Wśród potwierdzonych uczestników są Robert Biedroń, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. "Ale krzesła będą czekały na wszystkich" - deklaruje organizator debaty Okręgowa Izba Lekarska.

Zdjęcie Udział w debacie zapowiedział m.in. kandydat PSL w wyborach prezydenckich Władysław Kosiniak-Kamysz / Leszek Szymański /PAP

Organizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie debata "Z sercem po stronie zdrowia" odbędzie się w czwartek, 4 czerwca, o godz. 11.

"Dotychczas na pochylenie się nad tematem zdrowia i dyskusję z udziałem lekarzy zdecydowali się Robert Biedroń, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaproszeni zostali także Krzysztof Bosak, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Krzesła będą czekały na nich wszystkich" - poinformowała OIL.

"Dostrzegając, jak wiele emocji wzbudza całościowa sytuacja ochrony zdrowia i biorąc pod uwagę powagę tej sytuacji, postanowiliśmy, jako przedstawiciele środowiska lekarskiego, przeprowadzić niezależną merytoryczną debatę" - czytamy w komunikacie. "Nie było dotychczas okazji do konfrontacji kandydatów z tematyką ochrony zdrowia, która w czasie epidemii jeszcze bardziej ujawniła się jako sfera wpływająca na wszystkie inne, na gospodarkę oraz funkcjonowanie państwa i jego obywateli" - podkreślono.

Trzy rundy pytań

W debacie, która odbędzie się w siedzibie OIL przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie, przewidziane są trzy rundy pytań i czas na podsumowanie, a pytania w niej przygotują lekarze, którzy czynnie będą się włączać w przebieg wydarzenia. "Po udzieleniu odpowiedzi przez zaproszonego gościa lekarze zadadzą odnoszące się do niej dodatkowe pytanie. Pytania nie będą wcześniej nikomu udostępnione" - czytamy.

"Zaplanowana przez nas formuła zakłada trzy rundy pytań do każdego kandydata oraz czas na podsumowanie. Pierwsza runda przewiduje to samo pytanie dla każdego kandydata, druga runda - dla każdego kandydata wylosowane będzie pytanie od lekarzy, trzecia runda - dla każdego kandydata wylosowane zostanie pytanie od mediów (dziennikarze będą mieli możliwość przesłania mailem pytań)" - przekazano w informacji OIL, zaznaczając, że przewidywany łączny czas debaty to 1,5 - 2 godz.