Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję premiera zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania wyborów korespondencyjnych. Chce też wstrzymania tej decyzji do czasu wyroku WSA - poinformowało w środę Biuro RPO.

Zdjęcie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Chodzi o decyzję premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia br. "Przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest poważna i realna obawa, że - wobec jej wykonywania - dojdzie do trwałej zmiany rzeczywistości z poważnym uszczerbkiem dla konstytucyjnych praw obywatelskich. Może to w sposób nieodwracalny zmienić bowiem dotychczasowe zasady przeprowadzania wyborów" - uzasadniono w komunikacie Biura RPO.

Jak dodał RPO Adam Bodnar, "ewentualne wykonanie tej decyzji w sposób zasadniczy może zaś wpłynąć na prawną ocenę ważności wyborów".

"Rażące naruszenie"

Bodnar przypomniał, że decyzje premiera polecała Poczcie Polskiej "realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 polegających na podjęciu i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym". Jak dodał, na tej podstawie Poczta wystąpiła do władz samorządowych o przekazanie jej spisów wyborów.



Jednak według RPO, zaskarżona decyzja "rażąco narusza prawo i negatywnie wpływa na prawa obywatelskie".